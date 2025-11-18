マリナーズは１７日（日本時間１８日）、ＦＡとなっていたＪ・ネーラー内野手（２８）と再契約したことを正式発表した。契約期間は５年で、複数の米メディアによると９２５０万ドル（約１４３億６０００万円）という大型契約を結んだ。

ネーラーは今季、７月２４日（同２５日）にＤバックスからマリナーズにトレード移籍。１４７試合で打率２割９分５厘、２０本塁打、９２打点。ポストシーズンでは１２試合で打率３割４分、３本塁打、５打点と活躍し、ア・リーグ優勝決定シリーズで第７戦まで奮闘する原動力となった。また、１７８センチ、１０７キロの巨漢でありながら、自己最多の３０盗塁を決めるなど意外性も併せ持ち、マ軍は今オフの最優先事項にネーラーとの再契約を挙げていた。

マリナーズでは今オフ、同じくＤバックスから加入した三塁手のスアレスもＦＡとなっていたが、まずはネーラーを残留させることに成功した。ポスティングシステムでのメジャー移籍を目指す巨人・岡本和真内野手（２９）、ヤクルト・村上宗隆内野手（２５）の移籍先の有力候補としてよく名前が挙げられているマ軍ではあるが、一塁手を確保したことで獲得するなら三塁手としての起用となることが決定的となった。