妻夫木聡＆目黒蓮『オレンジデイズ』ロケ地で“頬杖ポーズ”「仲良すぎ！」「めめの弟感たまらんｗ」
俳優の妻夫木聡、目黒蓮が、TBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（毎週日曜 後9：00）の公式SNSに登場。キャストのオフショットが公開された。
先日、妻夫木は自身のインスタグラムで「懐かしい場所に来た オレンジデイズから21年」「6話でオレンジデイズと同じロケ地が使われています」とつづり、名作ドラマ『オレンジデイズ』と『ザ・ロイヤルファミリー』が同じロケ地で撮影していることを明かしていた。
ドラマ公式SNSは「撮影合間、あの大学での2人のオフショットをお届け」とつづり、妻夫木と目黒が仲良く頬杖ポーズを決めるショットを紹介。ファンからは「かわいい妻夫木先輩とかわいい目黒後輩 ほっこりします」「素敵なオフショットありがとうございます！2人とも仲良すぎ！」「あんなシリアスなシーンの裏でオレンジデイズごっことかしてたのか 可愛い人たち」「めめの弟感たまらんｗ」などの声が寄せられている。
