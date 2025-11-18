妻夫木聡 （C）ORICON NewS inc.

　俳優の妻夫木聡、目黒蓮が、TBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（毎週日曜　後9：00）の公式SNSに登場。キャストのオフショットが公開された。

　先日、妻夫木は自身のインスタグラムで「懐かしい場所に来た　オレンジデイズから21年」「6話でオレンジデイズと同じロケ地が使われています」とつづり、名作ドラマ『オレンジデイズ』と『ザ・ロイヤルファミリー』が同じロケ地で撮影していることを明かしていた。

　ドラマ公式SNSは「撮影合間、あの大学での2人のオフショットをお届け」とつづり、妻夫木と目黒が仲良く頬杖ポーズを決めるショットを紹介。ファンからは「かわいい妻夫木先輩とかわいい目黒後輩　ほっこりします」「素敵なオフショットありがとうございます！2人とも仲良すぎ！」「あんなシリアスなシーンの裏でオレンジデイズごっことかしてたのか　可愛い人たち」「めめの弟感たまらんｗ」などの声が寄せられている。