アルゴグラフに買い人気集中、今３月期特別利益計上で最終利益２．５倍に◇

アルゴグラフィックス<7595.T>が全般地合い悪に抗して買い人気集中、カイ気配スタートで一気に水準を切り上げている。気配値のまま今月６日につけた年初来高値１４３９円を上回った。同社は自動車業界向けなどを中心にＣＡＤ・ＣＡＭシステム販売を手掛けるが、業績は増収増益基調が続いており株価も９月以降は一貫して上値指向にある。そうしたなか、１７日取引終了後に２６年３月期最終利益予想の修正を発表、従来予想の７５億３０００万円から１８８億３１００万円（前期比２．５倍）に大幅増額した。保有するＳＣＳＫ<9719.T>の全株式を売却し、投資有価証券売却益として１６０億３２００万円を特別利益に計上する見込みであることから修正したもの。一過性ではあるがＰＥＲは前日終値換算で５倍強まで低下しており、これが株価を強く刺激する格好となっている。



出所：MINKABU PRESS