Ｖｅｒｉｔａｓ Ｉｎ Ｓｉｌｉｃｏ<130A.T>が４日ぶりに反発している。１７日の取引終了後、島根大学と肺移植後の機能不全を抑制する新たな医薬品の研究開発を目的とした共同研究を開始したと発表しており、好材料視されている。



同共同研究は、原発性肺移植片機能不全（ＰＧＤ）に関与する重要な因子の作用を抑制するアンチセンス核酸（ＡＳＯ）を創製し、ＰＧＤを抑制する新たな医薬品の開発を目指すもの。ウェリタスが独自の創薬プラットフォーム「ｉｂＶＩＳ」を用いてＡＳＯの設計や新規分子に対する、培養器や試験管内などの人工的な環境で行う評価方法であるｉｎ ｖｉｔｒｏ評価系の確立、並びにｉｎ ｖｉｔｒｏ評価系におけるＡＳＯの効果確認を通じた最適化を分担。島根大学はこれらと並行して、肺障害ラットモデルの作製を行い、肺障害ラットモデルにて最適化されたＡＳＯの有効性確認を分担する。なお、２５年１２月期以降の業績に与える影響は軽微としている。



出所：MINKABU PRESS