ETF売買動向＝18日寄り付き、日経レバの売買代金は208億円とやや低調 ETF売買動向＝18日寄り付き、日経レバの売買代金は208億円とやや低調

18日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比17.0％減の448億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同5.4％減の345億円となっている。



個別ではＮＥＸＴ 医薬品 <1621> 、グローバルＸ Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ 高配当 ＥＳＧ <2849> 、ＮＥＸＴ 電力・ガス電力・ガス <1627> 、グローバルＸ プライシングパワー・リーダーズ <328A> 、ＭＡＸＩＳ高利回りＪリート上場投信 <1660> など16銘柄が新高値。東証ＲＥＩＴインバースＥＴＦ <2094> 、ＭＡＸＩＳ日本株高配当ＳＭＡＲＴ５０ <461A> 、ＮＺＡＭ 上場投信 ドイツ国債 ７－１０ <2091> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 国内債券・ＮＯＭＵＲＡ <2510> 、ｉシェアーズ 日本国債７－１０年 ＥＴＦ <236A> など6銘柄が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> が7.07％高、グローバルＸ 日経２２５カバード・コール <2858> が7.01％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 小麦上場投資信託 <1695> が3.28％高、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ ダブルインバース <2870> が3.01％高と大幅な上昇。



一方、上場インデックスファンドフランス国債（ヘッジあり） <2862> は8.00％安、政策保有解消推進ＥＴＦ <2081> は4.58％安と大幅に下落している。



日経平均株価が585円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金208億200万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における同時刻の平均224億9100万円を下回っている。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が28億2200万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が27億5200万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が22億8000万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が16億4200万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が12億1300万円の売買代金となっている。



