【漫画を読む】漫画『ドラゴン桜』で語られる志望校を決めるうえで大切な水平思考とは？クリックで沖縄県トップの県立中学の受験問題も見られます。

「頭がいい」といわれる人の特徴になるような能力というのは、先天的に決められている部分があると考える人が多いのではないでしょうか。

その考えを否定するのが、偏差値35から東大合格を果たした西岡壱誠氏です。漫画『ドラゴン桜2』（講談社）編集担当も務めた西岡氏が、後天的に身につけられる「東大に合格できるくらい頭をよくするテクニック」を伝授するこの連載。

連載を再構成し、加筆修正を加えた『なぜか目標達成する人が頑張る前にやっていること』が今年発売され、好評を博しています。連載第211回は、「沖縄の東大合格者が少ないわけ」を、主に沖縄県で指導を行っている学習塾・学習受験社ガゼットの吉田社長と金城本部長に聞きました。

沖縄県の東大合格者はなぜ少ないか





沖縄県の高校全体からの東大合格者は、2020年代の統計ではだいたい5〜10人程度となっています。

サンデー毎日の発表している東京大学合格者数ランキングでは、25年の沖縄県の高校からの東大合格者数は16名となっていますが。

このうち一番は広域通信制高校であるN高等学校の6人ですので、純粋に沖縄県の普通科高校から東大に合格している人の数としては10人ということになります。

5〜10人という数字は、他の都道府県と比べて決して低い数字ではないのですが、沖縄県が少子高齢化の日本の中にあって合計特殊出生率40年連続1位の多産な都道府県であることを鑑みると、別の考え方ができます。

人口比率に落とし込むと、日本でトップクラスに高校生が東大に行っていない都道府県なのです。高校3年生1000人のうち0.5〜0.6人程度しか東大に合格していないことになり、この数字は47都道府県でほぼ最下位ということになります。

なぜ、沖縄県の東大合格者数は少ないのか？「沖縄県は所得水準が全国と比較して低く、これが教育格差につながっているのではないか」と指摘されることが多いですが、実際にはまた違った見方ができるとも考えられます。

今回はこのことについて、主に沖縄県で指導を行っている学習塾である学習受験社ガゼットの吉田社長と金城本部長からお話を聞いてみました。



沖縄県で指導を行っている学習塾である学習受験社ガゼットの金城本部長と吉田社長（写真：筆者撮影）

ーーーよろしくお願いします。早速で恐縮ですが、沖縄県の東大合格者はなぜ少ないとお考えですか？

金城さん「まず一番は、県内思考でしょう。これは様々なネットメディアでも同様の指摘がされていますが、沖縄県の県民性からして、県外に出たくない/子供を県外に出したくないという思考がとにかく強いです。

その上、都会の大学と琉球大学で比べて、琉球大学がかなり重視される傾向にあります。東京大学の次が琉球大学、という感覚の親世代も少なくありません。

筑波大学や大阪大学、早慶より喜ばれる琉球大学

例えば筑波大学や大阪大学・私立でいえば早稲田大学や慶應大学など、予備校の発表している偏差値上は琉球大学よりも難易度が上とされるような大学群に合格することよりも、琉球大学の方が合格を喜ばれるというのは本当によくある話です。

最近はネットで調べている親御さんも多いので多少少なくなっているケースですが、子供が『名古屋大学に行きたい』『一橋大学に行きたい』と言っても、『琉球大学にしたら？』と言われる、ということはまだまだ頻繁に起こっています。不合格になる可能性が高いところではなく、琉球大学を目指してほしい、と考える親御さんはとても多いです」

ーーーなるほど、そういった意識面の問題があるのですね。大学の選択に対する考え方は、『ドラゴン桜』の中でも指摘されていますね。

―――では、『所得水準が低いから教育格差につながっているのではないか』という指摘に対してはどのようにお考えですか？

金城さん「ずっと沖縄に住んでいて塾に携わっている自分としては、それは正しい面もあると思いつつ、本質を突いていないように感じます。というのも、意外と沖縄って塾文化なんですよ。令和6年度全国学力・学習状況調査によると、沖縄県の小6通塾率は37.5%、中3通塾率は48.4%です。これは実は、九州地方の中だと福岡県に次いで高い数字であり、47都道府県の中で大体真ん中くらいの水準になっています」

「所得水準の低さが要因」は本質を突いていない

ーーーえ？それはとても意外です。なぜそんなに通塾率が高いのでしょう？

吉田さん「理由の一つとして考えられるのが、共働きの世帯が多いから、というものです。沖縄県は共働きの世帯が多く、子供を預ける感覚で塾を利用している人が多いです。所得水準が低いといっても、共働きであれば世帯年収的には余裕が少しありますから、塾に子供を預けるケースが多いんです」

ーーー中学受験や高校受験はどうですか？他の都道府県と比べて違いがあるのでしょうか。

吉田さん「これは中学受験と高校受験で、かなり違いがあります。これも結構意外に思われる方が多いと思うのですが、沖縄県は中学受験をする人の割合がかなり増えているんですよ。16年から、開邦高校や球陽高校に中学校が作られ、公立の中高一貫校が増えています。私立も昭和薬科大学附属中学が作られており、ここは東大合格者も毎年数名輩出し、医学部の合格者が多い中高です」



意外にも沖縄では中学受験をする人の割合が増えているという（写真：筆者撮影）

ーーー沖縄の中学受験事情は知りませんでしたが、そういう状況なんですね。

金城さん「一方で、高校受験の方は、自分達の肌感覚としては他の地方に比べてかなり熱が低いと感じます。というのも、そもそも沖縄県は私立の高校が少ないため、『私立併願』という概念がほとんどないんですよ。公立の1回ぽっきりの高校受験でしかないんです」

吉田さん「かなり簡略化して具体例で説明をしますと、仮に生徒の学力が偏差値 56 程度だとします。A 高校（偏差値 58）とB高校（偏差値 35）が近隣にあった場合どういう高校受験になるのかというと、A 高校（偏差値 58）を目指すが、不合格の際に、私立併願の概念が一般的でないので、偏差値が似たような私立ではなく、定員が空いている近隣のB高校（偏差値 35）に無試験（学校先生との相談）で入学する場合が多いんですよ。その中で、『だったら頑張ってA 高校を目指さなくてもいいかな』と途中で諦めてしまう人も少なくありません」

ーーーえ？偏差値的にいえば20も離れているのに、ですか？

吉田さん「ええ。自分は大阪出身なので大阪と比較すると、例えば偏差値56の生徒であれば、偏差値58のA高校を目指しつつも、私立併願で『もしA高校に不合格になっても、A高校と同じくらいの私立高校に行けばいい』という発想になります。でも、そもそもそういう私立がないから、挑戦しづらいんですよね」

ーーー他の公立高校……例えば偏差値50のC高校を目指す、みたいなことはないんですか？

金城さん「もちろんいろんな偏差値の公立高校がありますが、シンプルな問題として、その高校に行くにも電車がない、だから通学ができない、ということがあるんですよ。親御さん世代も、高校に上がったら自分で通学しなさい、というのが基本なので。だから、偏差値上はかなり低い高校に通っている生徒でも、実際はかなり頭が良くて模試の結果はすごくいい、というような生徒さんも多いです。

また、沖縄県の高校受験はかなり内申点も加味されるので、純粋な学力で言えばかなり上位にいるはずの生徒が高校受験でなかなか評価されずに偏差値の低い高校に行く、ということが他の都道府県と比べてかなり多いと言えます」

県外に出てまでいい大学に行かなくていいという意識

ーーーそういう生徒さんは、高校の勉強以上に頑張って、大学受験でいい大学に行く、みたいなことはないんですか？

金城さん「もちろんそういう例もありますが、少ないです。周りの空気に流されて、あまり大学に行く意欲がなくなってしまう、というようなケースが多いですね。親御さんの価値観としても、県外に出てまで大学に行くという意欲が低い場合が多いので、『この高校に入ったんだったら、まあ、行くとしても県内の大学でいいよね』みたいな空気になります」

ーーーそうなると、高校受験がかなり逆転が許されないような状況ということで、中学受験で勉強するしかない、みたいな感じですね。

吉田さん「そうですね。でも、ここは個人的にちょっと問題だと思っていることがあって、沖縄県の中学入試の問題って、かなり独特なんですよ。全国の中学受験の問題と比較しても、難しさの質が全然違うんです。例えば、県内トップの県立開邦中学校の令和6年度の学校独自検査問題の算数の問題では、こんな問題が出ています」



県内トップの県立開邦中学校の算数（画像：筆者提供）

吉田さん「これが第1問で、これと同じくらいの難易度の問題が全部で6問出題されます。そして、この問題の試験時間が、30分です」

ーーーは？今、30分とおっしゃいましたか！？こんな問題、東大生でも30分で解き切るのは無理だと思いますよ！？

吉田さん「そうですよね。相当難しいんですよ。

ちなみに私立昭和薬科中学校でも同様でタフな問題が多いです。『11111111×111111111』という9桁の掛け算の計算問題が出ています。」

ーーーなんですかそれは……。

金城さん「難しさの質が全然違うんですよ。もちろん多様な試験が出題されることはとてもいいことですし、特色のある入試が出題されること自体は悪いことだとは思いません。しかし、選択肢がそもそもかなり少ないですからね」

ーーーそうですね。東京の中学入試の問題でこういう問題が出題されていてもそういう中学もあるよね、という感じだと思いますが、選択肢が狭い沖縄の中学入試として適切かどうかは、僕個人としては疑義があるように感じますね。

吉田さん「とは言え、中学受験で圧倒的学習量を課せられるのはいいことだと思っています。強いエンジンを持つことになり、その後の学習のベースを作ることになるとも考えています。まあちょっと難し過ぎる気もしますが」

ーーーこういう状況の中で、ガゼットさんとしてはどのような声掛けを親御さんにされていますか？

金城さん「失敗してもいいから、早期からのスタートで経験値を上げていくのが重要だと考えています。先ほど吉田からもありましたが、中学受験で圧倒的学習量を課せられるのはその後の勉強においてどうあれいい影響があると思います」

吉田さん「その上で、お子さんの可能性を信じてもらいたいなと思っています。自分は大阪出身ですが、大阪の小中学生と比べて、沖縄の子どもたちの学習量が少ないと感じることはほとんどないです。すごく頑張っている生徒も多いし、学力的にも目を見張るものがある生徒も多いと感じます。

それなのに東大合格者が少ない都道府県になっているというのは、親御さんや周りの大人が、その生徒のことを信じてあげられていないからなのではないかと思っています。もっと可能性を信じてあげてほしいですね」



学習受験社ガゼットの金城本部長と吉田社長（写真：筆者撮影）

沖縄県の東大合格者数の少なさは、学力の問題ではない



沖縄県の東大合格者数の少なさは、単なる「学力の問題」ではなく、県外志向の弱さ・交通の制約・進学構造の偏り・評価制度の特徴など、いくつもの要因が絡み合った結果だといえます。

それでも、ガゼットの吉田さん・金城さんの言葉からは、「子どもたちには十分な力がある」という確信が感じられました。

今後、教育の現場と家庭の意識が変われば、沖縄から全国に羽ばたく東大生がもっと増える日も、そう遠くないはずです。

（西岡 壱誠 ： ドラゴン桜2編集担当）