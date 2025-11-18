堂本光一、大西沙織、遊佐浩二、劇場版『転スラ』最新作『蒼海の涙編』オリジナルキャラ声優を担当！ 本予告解禁
アニメ『転生したらスライムだった件』の劇場版第2弾『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』より、物語の重要なカギを握る劇場版オリジナルキャラの声優として堂本光一、大西沙織、遊佐浩二が決定。併せて、本予告とキービジュアル第2弾が解禁された。主題歌は、『ヴァイオレット・エヴァ―ガーデン』「Sincerely」で知られるTRUEの「ユートピア」に決まった。
【動画】堂本光一が劇場版アニメーション声優初挑戦！ 『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』本予告
スライムに転生した元サラリーマン、リムル＝テンペストが、仲間たちと共に理想の国作りを目指して奮闘する異世界ファンタジー『転生したらスライムだった件』、通称「転スラ」。WEB小説投稿サイト「小説家になろう」で連載開始以降、魅力的なキャラクターと作り込まれたストーリーで多くのファンを魅了し、シリーズ累計発行部数は5600万部を突破。テレビアニメシリーズは第4期の制作も決定している。
原作・伏瀬による原案＆完全監修で描かれる本作の物語の舞台は、水竜を守り神と崇める、海底にある国・カイエン国。人々が平和な地を求めて世界を彷徨い、安寧を求めた末に水竜から与えられた、争いの無い王国のはずだった。しかしその平和を揺るがそうとする者が現れ、長き眠りについた水竜に祈りを捧げる巫女・ユラは、救いを求めて地上へと向かう。そこには魔国連邦（テンペスト）の開国祭を終えて、束の間のバカンスを満喫しているリムルたちの姿があった。
ユラを救うためカイエン国へ向かうリムルたちだったが、海底ではすでににある陰謀が渦巻いていて…。リムルたちは、迫る脅威から蒼海を守り、平和を取り戻すことができるのか―。
このたび、物語の舞台となる海底の国・カイエン国の大臣で、やがてリムルと仲間たちと関わっていく重要人物・ゾドン役に堂本光一が決定。堂本が、アニメーションの声優を務めるのは、テレビアニメ『獣王星』（2006）以来となり、劇場版アニメーションは初挑戦となった。
堂本は「今まで演じたことのないような“ゾドン”という役柄をやらせていただけたことを、うれしく感じています。アフレコもすごく楽しませていただきました。ファンの方も多い『転スラ』に参加することができて、大変光栄に思っています。ファンの方はもちろん、『転スラ』シリーズをご覧になったことがない方も楽しめる作品になっていますので、ぜひ多くの方にワクワクしながらご覧になっていただきたいなと思います。お楽しみに！」とコメント。
海底の国の大臣という威厳のある存在として、劇場版最新作に新たな魅力をもたらすゾドンが、リムルたちとどう関わっていくのか、期待が高まる。
さらに、カイエン国で水竜に祈りを捧げる巫女・ユラ役は、大西沙織に決定。「ユラ役の大西沙織です。
『転スラ』という長く愛されている作品に、劇場版で参加させて頂けてとても嬉しいです!! バカンスに来たリムル一行とユラが出会い、どんな物語が始まるのか…。そもそもユラは何者なのか。是非劇場で確かめて下さい！」と喜びの声を届けた。
そして、カイエン国の宰相・ジース役は、遊佐浩二に決定。「今回初めてこの作品に参加させていただきます。ジースは宰相です。国王からの信頼も厚く、民からの支持もあります。立派につとめている人です。この劇場版でどのような事件に巻き込まれてしまうのか、ぜひ見届けていただければと思います」とコメントしている。
シリーズ初の“海”を舞台に繰り広げられる物語で、ゾドン、ユラ、ジースがどんな活躍を見せるのか―。
キービジュアル第2弾では、長き眠りから覚醒し光りを放つ水竜と、祈りを捧げるかのように佇むユラを中心に、リムル、ベニマル、シュナ、シオン、ソウエイ、ゴブタ、ヒナタ、ルミナス、そして不適な笑みを浮かべるジース、鋭い眼差しを向けるゾドンらが勢ぞろいし、劇中での躍動を期待させる。
さらに本予告では、何者かに狙われた海底の国・カイエン国で巻き起こる陰謀に立ち向かうため、リムル一行が海へと進んでいく様子が描かれる。襲い来る敵から国を守るため、眠れる水竜を目覚めさせればよいと言い放つ宰相のジースと、水竜の復活を宣言するゾドン。“水竜の力は闘うためではなく、国の皆を守るための力”だと信じるユラは、一族に伝わる祈りを届ける“竜の笛”を手に、リムル達と力を合わせ、やがて強大な敵と対峙する。そしてついに眠りから覚め、覚醒した水竜。果たしてカイエン国はどうなってしまうのか―。
主題歌はアーティストデビュー11年目を迎えた注目のアーティストTRUEの「ユートピア」に決定。代表曲のひとつでもあるテレビアニメ『ヴァイオレット・エヴァ―ガーデン』の「Sincerely」が総再生回数約4000万回を達成し、1月にはデビュー10周年の集大成を飾る「TRUE 10th Anniversary Live Sound！ Final 〜集大成〜」を開催。5月からはアーティストデビュー11年目の幕開けとなる「TRUE Live Tour PLAY！ Vol.1‐ReCode‐」を国内3都市・国外5都市で開催。さらに、全世界で注目を浴び海外のアニメイベントステージでも活躍するTRUEの伸びやかで透明感のある歌声が、作品の世界観を更に際立たせる役割を担っている。
転スラとTRUEのタッグは、テレビアニメ1期第1クールED主題歌「Another colony」に始まり本作で6曲目となり、「『転スラ』と一緒に曲を作るのは今作で6曲目。今回は蒼い海が舞台となった世界観に寄り添い、青い恋のうたを書きました。『ユートピア』が物語とどう響きあうか、映画館で感じていただけたら嬉しいです」と言葉を寄せた。
なお、11月21日よりムビチケ第1弾が発売開始となる。
『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』は、2026年2月27日より全国公開。
【動画】堂本光一が劇場版アニメーション声優初挑戦！ 『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』本予告
スライムに転生した元サラリーマン、リムル＝テンペストが、仲間たちと共に理想の国作りを目指して奮闘する異世界ファンタジー『転生したらスライムだった件』、通称「転スラ」。WEB小説投稿サイト「小説家になろう」で連載開始以降、魅力的なキャラクターと作り込まれたストーリーで多くのファンを魅了し、シリーズ累計発行部数は5600万部を突破。テレビアニメシリーズは第4期の制作も決定している。
ユラを救うためカイエン国へ向かうリムルたちだったが、海底ではすでににある陰謀が渦巻いていて…。リムルたちは、迫る脅威から蒼海を守り、平和を取り戻すことができるのか―。
このたび、物語の舞台となる海底の国・カイエン国の大臣で、やがてリムルと仲間たちと関わっていく重要人物・ゾドン役に堂本光一が決定。堂本が、アニメーションの声優を務めるのは、テレビアニメ『獣王星』（2006）以来となり、劇場版アニメーションは初挑戦となった。
堂本は「今まで演じたことのないような“ゾドン”という役柄をやらせていただけたことを、うれしく感じています。アフレコもすごく楽しませていただきました。ファンの方も多い『転スラ』に参加することができて、大変光栄に思っています。ファンの方はもちろん、『転スラ』シリーズをご覧になったことがない方も楽しめる作品になっていますので、ぜひ多くの方にワクワクしながらご覧になっていただきたいなと思います。お楽しみに！」とコメント。
海底の国の大臣という威厳のある存在として、劇場版最新作に新たな魅力をもたらすゾドンが、リムルたちとどう関わっていくのか、期待が高まる。
さらに、カイエン国で水竜に祈りを捧げる巫女・ユラ役は、大西沙織に決定。「ユラ役の大西沙織です。
『転スラ』という長く愛されている作品に、劇場版で参加させて頂けてとても嬉しいです!! バカンスに来たリムル一行とユラが出会い、どんな物語が始まるのか…。そもそもユラは何者なのか。是非劇場で確かめて下さい！」と喜びの声を届けた。
そして、カイエン国の宰相・ジース役は、遊佐浩二に決定。「今回初めてこの作品に参加させていただきます。ジースは宰相です。国王からの信頼も厚く、民からの支持もあります。立派につとめている人です。この劇場版でどのような事件に巻き込まれてしまうのか、ぜひ見届けていただければと思います」とコメントしている。
シリーズ初の“海”を舞台に繰り広げられる物語で、ゾドン、ユラ、ジースがどんな活躍を見せるのか―。
キービジュアル第2弾では、長き眠りから覚醒し光りを放つ水竜と、祈りを捧げるかのように佇むユラを中心に、リムル、ベニマル、シュナ、シオン、ソウエイ、ゴブタ、ヒナタ、ルミナス、そして不適な笑みを浮かべるジース、鋭い眼差しを向けるゾドンらが勢ぞろいし、劇中での躍動を期待させる。
さらに本予告では、何者かに狙われた海底の国・カイエン国で巻き起こる陰謀に立ち向かうため、リムル一行が海へと進んでいく様子が描かれる。襲い来る敵から国を守るため、眠れる水竜を目覚めさせればよいと言い放つ宰相のジースと、水竜の復活を宣言するゾドン。“水竜の力は闘うためではなく、国の皆を守るための力”だと信じるユラは、一族に伝わる祈りを届ける“竜の笛”を手に、リムル達と力を合わせ、やがて強大な敵と対峙する。そしてついに眠りから覚め、覚醒した水竜。果たしてカイエン国はどうなってしまうのか―。
主題歌はアーティストデビュー11年目を迎えた注目のアーティストTRUEの「ユートピア」に決定。代表曲のひとつでもあるテレビアニメ『ヴァイオレット・エヴァ―ガーデン』の「Sincerely」が総再生回数約4000万回を達成し、1月にはデビュー10周年の集大成を飾る「TRUE 10th Anniversary Live Sound！ Final 〜集大成〜」を開催。5月からはアーティストデビュー11年目の幕開けとなる「TRUE Live Tour PLAY！ Vol.1‐ReCode‐」を国内3都市・国外5都市で開催。さらに、全世界で注目を浴び海外のアニメイベントステージでも活躍するTRUEの伸びやかで透明感のある歌声が、作品の世界観を更に際立たせる役割を担っている。
転スラとTRUEのタッグは、テレビアニメ1期第1クールED主題歌「Another colony」に始まり本作で6曲目となり、「『転スラ』と一緒に曲を作るのは今作で6曲目。今回は蒼い海が舞台となった世界観に寄り添い、青い恋のうたを書きました。『ユートピア』が物語とどう響きあうか、映画館で感じていただけたら嬉しいです」と言葉を寄せた。
なお、11月21日よりムビチケ第1弾が発売開始となる。
『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』は、2026年2月27日より全国公開。