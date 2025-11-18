大人は「赤」どう着る？【しまむら】40・50代が真似したい「スウェット着回しコーデ」

今季トレンドの「赤」は、取り入れるだけで装いがぐっと華やかに。とはいえ、鮮やかすぎて躊躇する大人もいるのでは。そんなとき頼りになるのが、【しまむら】の赤スウェット。ほどよくカジュアルに落とし込めるから、40・50代でも気負うことなく取り入れられそうです。今回は、「4人のママ」という、@aiii__13kさんの着回しコーデをチェック。40・50代もリアルに真似しやすいヒントが詰まっています。

黒を合わせて派手見えを回避！

【しまむら】「TAI＊キリカエBIGPO」\1,419（税込）

@aiii__13kさんが「めちゃくちゃ推しー赤スウェット」と紹介しているトップスは、身頃に大胆に入った立体的な切り替えがアクセント。高めのネックや袖口と裾のリブなど、さりげないデザイン性で着映えが狙えそうな1枚です。黒のベロアスカートを合わせて引き締め、鮮やかなカラーを落ち着いた印象に。キャップで親しみやすさを添えれば、40・50代でもトライしやすい休日カジュアルの完成！

ブラウンを重ねてシーズンムードをプラス

鮮やかな赤スウェットに、ブラウンのジレを重ねた旬なレイヤード。赤にブラウンを重ねることで印象がやわらぎ、シーズンムードを醸し出す落ち着いた雰囲気にシフトします。スニーカーでさらにカジュアル感をアップさせつつも、チェック柄スカートでトラッドな要素もプラス。今季らしいレイヤードスタイルは、ぜひ真似したい。

デニムやスウェットなら赤も気軽に楽しめる！

デニムジャケットを羽織れば、赤のインパクトをほどよく中和できそう。グレーのスウェットパンツで軽やかさを添え、抜け感のある大人カジュアルに仕上げるとグッド。ゆるめシルエットがだらしなく見えないよう、スカーフでエレガントさを添えるのがコツ。40・50代でも無理なく楽しめる、センスの良い赤スウェットコーデを楽しめるはず。

レース × デニムスカートでレトロガーリーに

フェミニンムードに寄せたい気分の時は、レースのスカーフを合わせてみては。赤の主張を少しだけトーンダウンさせつつ、レトロでガーリーな雰囲気を楽しめるかも。ライトブルーのデニムスカートや白いソックスで爽やかにまとめ、シルバー小物はトレンド感のあるアクセントに◎ 冬になったらダッフルコートを羽織って、ヴィンテージショップ巡りに出かけたくなりそう。

writer：Sara.K