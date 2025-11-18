ハリウッドスターのトム・クルーズ（63）が、デビューから45年を経て、ついにオスカーの栄冠をつかんだ。1990年に初めてオスカー賞候補になってからは、35年目にして初の受賞となる。

トム・クルーズは16日（現地時間）、米ロサンゼルスのオベーション・ハリウッド内にあるレイ・ドルビー・ボールルームで開かれた第16回ガバナーズ賞（Governors Awards）で、今年のアカデミー功労賞（Academy Honorary Awards）を受賞した。

アカデミー功労賞は、生涯の功績として優れた業績を残した人物や、映画の芸術・科学に特別な貢献をした人物に贈られる賞だ。今年の功労賞受賞者は、トム・クルーズ、振付師のデビー・アレン、美術監督のウィン・トーマスらだ。

この日、舞台に上がったトム・クルーズは、2分余りのスタンディングオベーションを受けた後、受賞スピーチを述べた。彼は「映画をつくることは職業ではなく、私のアイデンティティだ」とし、「劇場では私たちは一緒に笑い、一緒に感じ、一緒に希望を持つ。それこそが、この芸術が重要な理由だ」と語った。

これに先立ち、米映画芸術科学アカデミー（AMPAS）は今年6月、トム・クルーズを受賞者に選んだ理由について、「クルーズ氏は映画製作コミュニティと（観客に向けた）劇的な体験、そしてスタントコミュニティに対する驚くべき献身によって私たちすべてにインスピレーションを与えた。また、新型コロナのパンデミックで困難な時期を迎えた映画産業が危機を耐え抜くうえでも大きく貢献した」と説明していた。

トム・クルーズはこれまで、『7月4日に生まれて』（1989）、『ザ・エージェント』（1996）、『マグノリア』（1999）で3度アカデミー演技賞候補に挙がり、2023年には『トップガン マーヴェリック』のプロデューサーとして作品賞候補にもノミネートされたが、受賞は一度もなかった。

今回の授賞式はテレビ中継のない非公開イベントだったが、レオナルド・ディカプリオ、マイケル・B・ジョーダン、ドウェイン・ジョンソン、アリアナ・グランデなど、今年のアカデミー賞有力候補者が多数出席し、事実上オスカーシーズンの幕開けを告げた。

この日、功労賞を授与したアレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥ監督は、トム・クルーズと2026年公開予定作を制作中であると明かし、「今回の賞が彼にとって初めてのオスカーではあるが、私が見てきた限り、これが最後になることはないだろう」と述べ、会場の歓声を浴びた。

トム・クルーズは「映画という芸術を守るために、これからも私ができるすべてのことをしたい」とし、「ただ、これ以上骨が折れないといいんだけど」と笑顔で語った。