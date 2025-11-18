「新築住宅支援から中古住宅支援へシフト！」

財務省は11月7日に開催された財政制度等審議会で、これまでの新築偏重的な住宅取得の支援を見直す必要があると指摘した。背景にあるのが空き家の増加問題だ。今後人口減少に伴う世帯数の減少が見込まれるなか、空き家のさらなる増加とそれに伴うコスト増加が懸念されているのだ。

住宅ストックは約6505万戸に対し、総世帯数は約5622万世帯と、住宅ストックが約16％過剰状態（2023年総務省住宅及び世帯に関する基本集計結果）。新築住宅取得の積極的な支援が将来の空き家発生をさらに増加させることになるというのである。

■30年間で約2倍に

空き家は23年に900万戸を超え、5年前と比べ51万戸超えで増加し、この30年間で約2倍に急増した。空き家が増加する要因は、人口減少、少子高齢化、また相続問題で管理や売却が進まず住まなくなるためだ。総住宅数の増加に比べ世帯数が減ることで空き家が増加する。

そのため今後10〜20年後に迎える「大相続時代」に備えた新たな住宅取得促進策が急がれているのである。その流れの中心が新築住宅から中古住宅への支援のシフト。ニッセイ基礎研究所の吉田資・上席研究員が述べる。

「政府は空き家を除却、活用させて市場に乗せ、空き家を流通促進させるため『空き家対策総合支援事業』に59億円を支援しています。一方、新築住宅の取得促進策事業には2000億円支援と新築住宅への支援が偏り過ぎていた」

そしてこう続ける。

「取得土地や資材価格の高騰で新築物件は高値で販売せざるを得ない事情がありました。価格抑制のためにも賃貸、中古、リフォーム市場に目を向け新築から中古への支援シフトは、消費者の住宅支援として自然の流れといえるでしょう」

住宅市場では現在、首都圏の新築マンションは依然高値が続き、25年度上半期（4〜9月）の東京23区の新築分譲マンションの平均販売価格は1億3309万円と前年同期比20.4％上昇（不動産経済研究所）。

ただ、96年当時約5万戸あった供給数はこの上半期は9150戸と大きく減少している。一方、中古マンションは不動産流通市場を調査分析している東日本レインズによると、10月の成約数は4222件と前年同月比36.5％増。価格は5325万円と前年同月比12.4％上昇と、成約数、価格とも12カ月連続で増加している。新築物件の供給減と価格上昇の影響から、中古市場が大きく動き始めているのである。

「新築から中古へ支援のシフト」は、中古住宅市場をさらに活性化させ、住宅価格の高騰や空き家問題解決に大いに期待される。

（木野活明／ジャーナリスト）