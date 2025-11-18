【トランプ2.0 現地リポート】

アメリカでは今、「エプスタイン・ファイル」の公開をめぐる攻防が再燃している。一見、与野党の対立のように見えるが、実際はもっと複雑だ。真実を知りたいという世論と、公開に慎重なトランプ政権、そして政治的思惑を抱える議会が、三つ巴の綱引きを続けている。

ジェフリー・エプスタイン氏は富裕な実業家だったが、未成年者への性的暴行などの罪で失脚し、2019年に拘置所で自死した。「エプスタイン・ファイル」とはその捜査資料の総称で、クリントン元大統領ら、彼と関わりを持った政財界の著名人の名前が含まれている可能性があるとされている。

トランプ大統領は昨年の選挙期間中、「政府の透明性を高める」という公約の一環としてファイル公開を約束した。かつてエプスタイン氏と交流があったとはいえ、トランプ氏が犯罪には無関係だと信じる支持層はこれを歓迎。特に保守層の間では「性的搾取を絶対に許さない」という倫理観に加え、民主党系の大物を追及する動きとしても注目を集めた。

しかし政権発足後、司法省は、捜査やプライバシーへの影響を理由に公開を見送った。これに反発した下院民主党は公開を求める法案を作成したが、採決に必要な署名が最後の1人分だけ足りず停滞していた。

公開してもしなくとも政権には痛手か

事態が動いたのは、43日間続いた史上最長の政府閉鎖が終わる直前の今月12日朝だった。下院がエプスタイン財団から召喚したEメールが公開され、その中に、トランプ大統領の関与を示唆する文面が含まれていたという報道が流れた。

一方、補欠選挙で新議員が就任したことで署名がそろい、ファイル公開を求める法案は正式に採決に進む見通しだ。早ければ11月中にも投票が行われる可能性があるが、政権側は徹底抗戦の構えを崩していない。上下院を通過する見通しは厳しく、仮に可決されても大統領が拒否権を発動すれば公開は見送られる。

それでも世論調査では、8割近い有権者が「エプスタイン・ファイル」の公開を求めている。公開を見送れば「何かを隠している」との疑念が強まり、公開すれば内容の真偽や関与の有無が新たな火種となる。いずれにせよ、政権にとって政治的なリスクは避けられないとの見方が広がっている。

（シェリー めぐみ／ジャーナリスト、ミレニアル・Z世代評論家）