「野郎ども、最後の出航だ！」KAT-TUN、伝説の幕引き！元メンバーの面影も……
今年3月31日に解散したKAT-TUNのライブ『Break the KAT-TUN』が、11月8日に千葉・ZOZOマリンスタジアムで開催された。グループ解散後、一夜限りのライブという異例の公演に3万人が集結。衝撃のデビューから紆余曲折を経て、約25年。KAT-TUNの軌跡を噛みしめながら、最後の雄姿を見守った。
荘厳な音楽が鳴り響くオープニング。スクリーンには荒波を進む6艘の海賊船が映し出される。会場が静まり、3人が「ハルカナ約束」の一節をアカペラで響かせた。
「野郎ども、最後の出航だ！」
ステージ上方から吊るされた豪華な客船に乗った亀梨和也、上田竜也、中丸雄一が登場し、1曲目「GOLD」を披露。曲中に亀梨が「Are you ready？」と会場を煽ると、爆竹が打ち上がりファンは絶叫。その後、「青天の霹靂」「SHE SAID…」などムービングステージに移動しながらパフォーマンスを繰り広げた。
その後、会場が暗転。スクリーンにKAT-TUNのCDデビュー日「2006.3.22」が映し出されると、ステージにオレンジ（田口淳之介）、ブルー（上田）、レッド（赤西仁）、ピンク（亀梨）、イエロー（田中聖）、パープル（中丸）の6つのスポットが照らされた。そして、流れたのはKAT-TUNのデビューシングル「Real Face」。＜ギリギリでいつも生きていたいから＞と亀梨の歌い出しに赤西の歌声が重なると、ファンからは揺れるような歓声。のちに中丸が「もしもこの場にあいつがいたら、こう表現するかな」と語ったように、元メンバーの赤西・田中・田口の歌割りの箇所ではスモークを吹き上げて表現した。6人の姿をそこに感じた瞬間だった。
MCでは中丸が「今回の概要を簡単に説明しますと、実は僕ら解散してます！」と切り出すと、「まじっすか！」と二人もボケながら軽快なトークへ。胸元がざっくりと開いた上田のシャツに目を向けて中丸が「それは夏のランウェイを歩くやつですね」というと、上田は「ごめんなさい、何言ってるかわからないです」と一蹴。そんなやりとりを聞いていた亀梨が「KAT-TUNが久しぶりだから中丸くん、調子悪いね（笑）」とツッコむ。
解散から約7カ月。上田が「最近何してたの？」と振ると、「文春で始めた連載を書いてましたね」と中丸。すると上田が「これ言っていいのかわからないけど、どんな心境でやってんの？」とぶっこみ。「一周まわって面白いなと。物書きとしては、媒体どうこうよりは連載で書ける喜びがあるじゃないですか。それで全力に乗りましたね。……ってなんだこの空気！（笑）」と自虐すると会場からは笑いが起こった。
亀梨も笑いながら、「その方たちにくれぐれもよろしくお伝えください。でもさ、コンプラを気にし過ぎてつまんない男になんなよ」とアドバイス。「上田、中丸のことよろしく頼むぞ」と呼び掛ければ、中丸も「面倒みろよ！」と続き、最後は上田が「じいちゃんの介護じゃねえか！」とオチをつけていた。
メンバーの脱退、充電期間を経て、KAT-TUNの屋号を守り続けてきた。ライブ後半戦では、ステージ中央で3人が手を重ねる。「LIPS」では炭酸スモークガンをまき散らし、「DON’T U EVER STOP」でステージを熱く焦がした。本編ラストを飾ったのは「PRECIOUS ONE」。その光景をファンだけじゃなく、彼ら自身も心に刻むように何度も頷いた。
終演のときが近づく。アンコールでは、6人が作詞したデビュー前の楽曲「Will Be All Right」や「ハルカナ約束」が、涙を流すファンに優しく寄り添った。
上田は、「KAT-TUNの歴史を振り返るライブだったんですけど、その当時ものを再現したり、それと同時に3人で受け継いで歌ってきたんだぞっていう気持ちと両方を持って歌わせていただきました。KAT-TUNの上田竜也としてこれが最後のコメントにはなってしまいますが、（涙声で）本当に素敵な10代、すてきな人生を歩ませてくれてありがとう。25年間応援してくれた方々、本当にありがとうございました。そして、この瞬間を見届けてくれてありがとうございました」と頭を下げた。
