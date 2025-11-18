【脳トレ】1001×999の答えは？ ちょっとしたコツで瞬時に解答してみよう
数字の関係性に隠れた“規則”を見抜けるかがカギの「脳トレ算数クイズ」！
1001×999という見慣れない掛け算ですが、実はちょっとしたパターンに気づくと簡単に計算できます。
あなたはひらめくことができるでしょうか？
ヒント：掛け算の差に注目してみましょう。1000を基準に考えると、見え方が変わります。
▼解説
1001×999の計算は、式を少し変形すると見えてきます。
1001×999＝1001×(1000−1)
＝1001×1000−1001
＝1,001,000−1,001＝999,999
つまり、1000を基準に“ちょうど1ずつずらす”ことで、規則的にきれいな答えになる仕組みです。
このように、複雑そうに見える掛け算も法則に気づくとあっという間に解けます。
数字の構造を見抜くのも立派な脳トレ。シンプルな計算の裏に隠された“美しいパターン”を探してみましょう。
(文:All About ニュース編集部)
