「おめめきゅるきゅる」剛力彩芽、冬らしいモデルショットに反響！ 「オーラ全開」「冬コーデキュン」
俳優の剛力彩芽さんは11月16日、自身のInstagramを更新。モデルショットを披露しました。
この投稿にファンからは、「おめめきゅるきゅる過ぎ」「めいちゃん最高〜ステキ過ぎます〜」「かわい過ぎて」「剛力さんの冬コーデキュンとします」「輝きにますます磨きがかかっててすてきオーラ全開」「冬の装いすごくおしゃれ」との声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
「冬の装いすごくおしゃれ」剛力さんは「Y's A/W 2025-26 by Max Vadukul『TOKYO GIRLS 』」とつづり、10枚の写真を投稿。モデルショットを披露しました。1〜2枚目では白いニット帽をかぶり、カメラ目線で撮影している様子を公開。口を少しすぼめた表情がかわいらしく、透明感のある肌も際立っています。
「あまりの美しさにうっとり」剛力さんは13日の投稿でも、「photo shoot」とつづり、かっこいいモデルショットを披露。コメントでは、「あまりの美しさにうっとり」「透明感あり過ぎます」「表情が全部すてき」との声が寄せられています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
