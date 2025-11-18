小物からコートまで！ 冬のおしゃれを華やかに彩る、話題の新作が続々到着

主役級のコートからアクセント小物まで、冬のおしゃれを華やかに彩る話題の新作が続々到着。今週の気になるモノと、最新ニュースをお届けします！

ふわふわシャギーのミトンはコーディネートの差し色にぴったり！

\3,520（シテン/ユナイテッドアローズ カスタマーデスク TEL. 0120-559-652）

毛脚の長いシャギー素材のミトン型グローブ。親指と人差し指の先端にはスリットが施され、つけたまま指先を出してスマホなどの操作が可能。

滑らかな肌触りがクセになるカシミア100％の新作ストール

\16,500（エストネーション TEL. 0120-503-971）

暗くなりがちな秋冬のコーディネートに映えるホワイトカラーの三角ストール。頭にかぶせて“真知子巻き”にしてみたり、首元にひと巻きしたり、自由気ままに楽しんで。

レースの襟は取り外し可能。気分に合わせて表情チェンジを

\137,500（kolor TEL. 03-6427-6226）

アシンメトリーなレースの襟はボタンで着脱可能で、取り外せばシンプルなケーブルニットカーディガンに変身。モヘアやウール混紡で暖かさも格別。他にブラックとエクリュもあり。

クラシックノーカラージャケットをフリンジで唯一無二の存在感に

\41,800（メゾンスペシャル/メゾンスペシャル 青山店 TEL. 03-6451-1660）

ヘリンボーン生地を使ったジャケットコートは、カジュアルに着こなせるオーバーサイズなシルエットが決め手。厚みがあり、防寒性も十分。