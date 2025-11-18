ＤＯＭＯＴＯの堂本光一（４６）が来年２月２７日に公開されるアニメ映画「劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編」の声優を務めることが１７日、分かった。アニメ声優を務めるのは２００６年のフジテレビ系アニメ「獣王星」以来で、アニメ映画の声優は自身初。大ヒットを続ける異世界ファンタジーの名作に、光一が新たな魅力を注ぎ込む。

世界中で愛される「転スラ」の世界の一員となった光一は「ファンの方も多い『転スラ』に参加することができて、大変光栄に思っています」と、喜びを語った。

「転スラ」は異世界でスライムに転生した主人公・リムルが身につけたスキルを駆使し、知恵と度胸で仲間を増やしていく異世界転生エンターテインメント。小説投稿サイト「小説家になろう」で１０億ＰＶを突破した伏瀬氏による小説に始まり、コミック、小説、スピンオフ作品など関連書籍の全世界シリーズ累計発行部数は５６００万部を突破している超人気作だ。２２年１１月に公開された劇場版第１弾「劇場版 転生したらスライムだった件 紅蓮の絆編」は国内動員数１００万人超、興収１４億円の大ヒットを記録した。

光一が演じるのは物語の舞台となる「カイエン国」の大臣・ゾドン。水竜を守り神とあがめる海底の国が何者かに狙われ、巻き起こる陰謀に立ち向かうリムル達と関わっていく重要人物だ。

光一は「今まで演じたことのないような“ゾドン”という役柄をやらせていただけたことを、うれしく感じています」と喜びつつ、「アフレコもすごく楽しませていただきました」と、久しぶりとなったアフレコへの手応えを口にした。

公開を前に「ファンの方はもちろん、『転スラ』シリーズをご覧になったことがない方も楽しめる作品になっています」と呼びかけた光一。「ぜひ多くの方に、ワクワクしながらご覧になっていただきたいなと思います」と期待を込めて語った。