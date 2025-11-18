パク・ソジュン、坂口健太郎＆SHIHOらとカクテルを堪能 クリエイターとして参画するウイスキー「26」発売イベント開催
韓国の俳優パク・ソジュンがアンバサダーを務めるウイスキー「26 Twenty-Six 【2025 Edition】」が発売。スペシャルなイベントも開催された。
【画像】パク・ソジュンが手掛けるウイスキー「26」
ウイスキー「26」は、パク・ソジュンがクリエイターとして参画し、アンバサダーを務め、STARBASEが共同クリエイティブとブランディングを担当、製造はOSUZU MALT、山ねこで有名な尾鈴山蒸留所が手掛けた。このたび新たに「26 Twenty-Six 【2025 Edition】」として登場した。
それに伴い14日、「26 Twenty-Six 【2025 Edition】」の発売と、パク・ソジュン、STARBASEとの合弁会社「1216」の設立を記念したイベントが、アジア最高のバーアワード「Asia's 50 Best Bars 2025」に選出されたGold Bar at EDITIONにて開催された。
イベント当日は、1部では酒販関係者やメディアに向けにテイスティングセッションを実施。会場に集まったゲストは、テイスティングを楽しんだほか、先日、パク・ソジュンとSTARBASEの2者による共同経営体制のもと設立された新会社「株式会社 1216」の説明も実施された。
テイスティングセッションの後半では、パク・ソジュンも会場に登場し、尾鈴山蒸留所の代表・黒木信作氏とのトークを繰り広げた。その中では、自身が込めた想いや今後の展望を語る場面も。2人のトークを通じて「26」の魅力を感じられる充実したひとときとなった。
2部では、同会場にてレセプションパーティーを実施。会場にはアンバサダーであるパク・ソジュンが招いたゲストとして、俳優の坂口健太郎をはじめ、モデルのSHIHO、クリエイターの野村訓市、グラフィックデザイナーのVERDYら多数の著名人が来場し、華やかな雰囲気の中、Gold Bar at EDITION監修の「26」を使用した3種類のカクテルを存分に堪能した。
【画像】パク・ソジュンが手掛けるウイスキー「26」
ウイスキー「26」は、パク・ソジュンがクリエイターとして参画し、アンバサダーを務め、STARBASEが共同クリエイティブとブランディングを担当、製造はOSUZU MALT、山ねこで有名な尾鈴山蒸留所が手掛けた。このたび新たに「26 Twenty-Six 【2025 Edition】」として登場した。
イベント当日は、1部では酒販関係者やメディアに向けにテイスティングセッションを実施。会場に集まったゲストは、テイスティングを楽しんだほか、先日、パク・ソジュンとSTARBASEの2者による共同経営体制のもと設立された新会社「株式会社 1216」の説明も実施された。
テイスティングセッションの後半では、パク・ソジュンも会場に登場し、尾鈴山蒸留所の代表・黒木信作氏とのトークを繰り広げた。その中では、自身が込めた想いや今後の展望を語る場面も。2人のトークを通じて「26」の魅力を感じられる充実したひとときとなった。
2部では、同会場にてレセプションパーティーを実施。会場にはアンバサダーであるパク・ソジュンが招いたゲストとして、俳優の坂口健太郎をはじめ、モデルのSHIHO、クリエイターの野村訓市、グラフィックデザイナーのVERDYら多数の著名人が来場し、華やかな雰囲気の中、Gold Bar at EDITION監修の「26」を使用した3種類のカクテルを存分に堪能した。