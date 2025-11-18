【大雪警報】北海道・夕張市、江別市に発表 18日09:16時点
気象台は、午前9時16分に、大雪警報を夕張市、江別市に発表しました。またなだれ注意報を札幌市、深川市、由仁町、長沼町、秩父別町、北竜町、沼田町に発表しました。
石狩、空知地方では、18日昼過ぎまで大雪に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■札幌市
□なだれ注意報【発表】
18日にかけて注意
■夕張市
□大雪警報【発表】
積雪 18日昼過ぎにかけて警戒
12時間最大降雪量 50cm
18日にかけて注意
■岩見沢市
□なだれ注意報
18日にかけて注意
■美唄市
□なだれ注意報
18日にかけて注意
■江別市
□大雪警報【発表】
積雪 18日昼過ぎにかけて警戒
12時間最大降雪量 40cm
□なだれ注意報
18日にかけて注意
■三笠市
□なだれ注意報
18日にかけて注意
■深川市
□なだれ注意報【発表】
18日にかけて注意
■石狩市
□なだれ注意報
18日にかけて注意
■当別町
□なだれ注意報
18日にかけて注意
■奈井江町
□なだれ注意報
18日にかけて注意
■由仁町
□なだれ注意報【発表】
18日にかけて注意
■長沼町
□なだれ注意報【発表】
18日にかけて注意
■栗山町
□なだれ注意報
18日にかけて注意
■月形町
□なだれ注意報
18日にかけて注意
■浦臼町
□なだれ注意報
18日にかけて注意
■秩父別町
□なだれ注意報【発表】
18日にかけて注意
■北竜町
□なだれ注意報【発表】
18日にかけて注意
■沼田町
□なだれ注意報【発表】
18日にかけて注意