気象台は、午前9時16分に、大雪警報を夕張市、江別市に発表しました。またなだれ注意報を札幌市、深川市、由仁町、長沼町、秩父別町、北竜町、沼田町に発表しました。

石狩、空知地方では、18日昼過ぎまで大雪に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■札幌市
□なだれ注意報【発表】
　18日にかけて注意

■夕張市
□大雪警報【発表】
　積雪　18日昼過ぎにかけて警戒
　12時間最大降雪量　50cm

□なだれ注意報
　18日にかけて注意

■岩見沢市
□なだれ注意報
　18日にかけて注意

■美唄市
□なだれ注意報
　18日にかけて注意

■江別市
□大雪警報【発表】
　積雪　18日昼過ぎにかけて警戒
　12時間最大降雪量　40cm

□なだれ注意報
　18日にかけて注意

■三笠市
□なだれ注意報
　18日にかけて注意

■深川市
□なだれ注意報【発表】
　18日にかけて注意

■石狩市
□なだれ注意報
　18日にかけて注意

■当別町
□なだれ注意報
　18日にかけて注意

■奈井江町
□なだれ注意報
　18日にかけて注意

■由仁町
□なだれ注意報【発表】
　18日にかけて注意

■長沼町
□なだれ注意報【発表】
　18日にかけて注意

■栗山町
□なだれ注意報
　18日にかけて注意

■月形町
□なだれ注意報
　18日にかけて注意

■浦臼町
□なだれ注意報
　18日にかけて注意

■秩父別町
□なだれ注意報【発表】
　18日にかけて注意

■北竜町
□なだれ注意報【発表】
　18日にかけて注意

■沼田町
□なだれ注意報【発表】
　18日にかけて注意