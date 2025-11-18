もはや定番!? どうして「スライドドア」の軽自動車ばかり売れる？ 新車販売ランキング上位を独占！ 「ドアパンチの心配なし」だけじゃない人気の理由

広くて使いやすい！ “スライドドア軽“のメリット

幅広い世代に支持されている軽自動車は、コンパクトカーよりもさらにボディが小さく、小回りが利くため狭い道でも運転しやすいのが魅力です。

近年のモデルは室内空間が広いのが特徴で、ファミリーカーとしても人気を集めています。特に、スライドドアタイプが売れ筋となっていますが、一体どうしてなのでしょうか。

スライドドアを初採用したダイハツ「ムーヴ」は、25年10月の軽販売台数トップに！

【画像】超カッコいい！ これが人気の「スライドドア軽」です！ 画像を見る（30枚以上）

現在販売されている軽自動車は、安全装備や運転支援機能も充実しているため、安心して運転することができます。

しかし、物価高の影響で、車両本体価格は高くなっています。普通車で安全機能などが充実しているスライドドアタイプのクルマを購入する場合、300万円を超えるケースが多くなりました。

そのため、車両本体価格や税金の安さ、機能面を重視したい子育て世代は、スライドドアタイプの軽自動車を選ぶ傾向にあります。また、近年の軽自動車は燃費が良いというのもメリットです。

スライドドアは開閉時にドアが外側に出ないため、狭い場所での乗り降りがしやすいのもポイントでしょう。子どもが自分でドアを開けて、誤って隣のクルマにドアパンチしてしまうリスクを防げます。

ホンダ「N-BOX」などの全高が1700mmを超える「軽スーパーハイトワゴン」の場合は、室内が広いので車内で子供の着替えを行うことも可能です。

このように、物価高の影響や利便性を考慮して選ばれることが多いスライドドアタイプの軽自動車ですが、人気の理由はこれだけではありません。

スライドドアを採用したミニバンは、1990年代前半に急速に普及しました。40歳以下の世代はスライドドアタイプの全高が高いクルマに慣れ親しんでいる人が多いため、軽自動車にも同様の機能性や快適性を求める傾向にあります。

また、残価設定ローンで軽自動車を購入する場合、スライドドアタイプのほうが中古車市場での需要が高いため残価率も高くなります。

なお、一般社団法人 全国軽自動車協会連合会が公開している「2025年10月 軽四輪車 通称名別 新車販売速報」によると、ベスト15のうち、7つがスライドドアタイプのモデルです。

1. ダイハツ「ムーヴ」：1万6015台 〇

2. スズキ「スペーシア」：1万4420台 〇

3. ダイハツ「タント」：1万4244台 〇

4. ホンダ「N-BOX」：1万2784台 〇

5. スズキ「ハスラー」：7103台

6. スズキ「ワゴンR」：6139台 〇（※「ワゴンR スマイルのみ」）

7. ダイハツ「ミラ」：5536台

8. 日産「ルークス」：5413台 〇

9. ダイハツ「タフト」：4914台

10. スズキ「アルト」：4527台

11. スズキ「ジムニー」：3717台

12. 三菱「デリカミニ/ek」：3690台 〇

13. 日産「デイズ」：2971台

14. ホンダ「N-ONE」：2812台

15. ホンダ「N-WGN」：2063台

※〇が付いている車種がスライドドアタイプ

上記のように、販売台数上位のほとんどをスライドドアタイプの軽自動車が占めています。

販売台数トップのダイハツ「ムーヴ」は、1995年に誕生して以来、30年に渡って人気を集めており、累計販売台数は340万台を超えています。

2025年6月にはフルモデルチェンジを行い、近年スライドドアのニーズが高まっている影響を受け、ムーヴとして初めてスライドドアを採用しました。

※ ※ ※

ここまで解説してきたように、スライドドアの軽自動車は、コスト面だけではなく利便性や快適性の面で優れています。

ミニバンも人気ですが、子育て世代で4人以上乗る予定がない方や、維持費を抑えたい方はスライドドアの軽自動車が適しているでしょう。