アルファロメオとマセラティがタッグを組んだ新プロジェクトとは？

ボッテガ フオリセリエ｜BOTTEGAFUORISERIE

「ボッテガ フオリセリエ」は、イタリアのモデナからトリノ、アレーゼ（ミラノ県）にいたる地域を対象とし、ピエモンテ州、ロンバルディア州、エミリア＝ロマーニャ州を含む広範囲のモーター・バレーを拠点として展開。イタリアの自動車産業を代表する2ブランドであるアルファロメオとマセラティの伝統、そして将来に向けたビジョンを統合・結集し、両ブランドの卓越性を融合させた新たな取り組みだ。

この新プロジェクトは、設計力、技術力、職人技、高い品質への探求力を軸に、特別カスタマイズ仕様車の開発、ヴィンテージモデルの修復、素材研究、性能向上のための研究などを行う創造拠点として構想された。イタリアのものづくり精神を体現する“ビジョン”としての存在を狙い、クラフトマンシップ、情熱、先進技術、そして細部へのこだわりが融合し、これからのカスタマイズ仕様車のあり方をかたちにしていく。

ボッテガ フオリセリエ｜BOTTEGAFUORISERIE

プロジェクト責任者には、アルファロメオ「33ストラダーレ」やモータースポーツ関連プロジェクトの数々を手がけた実績を持つクリスティアーノ・フィオリオ氏が就任し、アルファロメオCEO兼マセラティCOOであるサント・フィチリ氏に直属する。

ブランドの歴史を尊重しつつ、新たな価値を創出

ボッテガ フオリセリエ｜BOTTEGAFUORISERIE

ボッテガ フオリセリエは4つの柱で構成されている。

BOTTEGA（ボッテガ：工房）

少量限定生産の特別仕様車を開発する部門。アルファロメオ「33ストラダーレ」やマセラティ「MCエクストレーマ」など、設計から製造までをイタリア国内で完結させる体制を整え、オーナーと共同して一台一台を、真にユニークなモデルに仕立てる。

FUORISERIE（フオリセリエ：特別仕様）

量産車をベースにした高度な個別仕様対応を行うプログラム。専任のデザインチームが両ブランドの美学を維持しながら、ユーザーの個性を反映した仕様を提案する。世界中の販売店で対応可能なカスタムオプションを提供し、量産車に独自性を加える取り組みを推進。

LA STORIA（ラ ストリア：歴史）

ブランドの歴史的資産を保存・活用するヘリテージ関連の取り組み。「オフィチーネ・クラシケ（＝クラシック工房）」によるヴィンテージモデルの修復や認証業務に加え、博物館やアーカイブの整備を通じて、過去のモデルを現代的に再解釈しながら継承。歴史と現在をつなぐ活動として、ブランドの価値を可視化する。

CORSE（コルセ：レース）

モータースポーツの技術を市販車開発に応用する部門。空力、シャシー、パワートレインなどの分野で、イタリア国内の製造サプライチェーンと連携しながら、高性能車両の技術革新を推進する。マセラティはGT2欧州シリーズAMクラスでのタイトル獲得など、競技技術の応用力を実績として示している。

このたびの発表に際し、各代表者は以下のようにコメントしている。

サント・フィチリ氏（アルファロメオCEO／マセラティCOO）

「ボッテガ フオリセリエは、両ブランドの今後を方向づける重要な取り組みです。イタリアの設計力、技術力、製造力を活かし、ブランドの価値をさらに高めてまいります」

ジャン-フィリップ・アンパラト氏（マセラティCEO）

「ボッテガ フオリセリエは、構想と実現が交差する場です。各プロジェクトは、厳密な研究と高い専門性に基づいて進められます」

クリスティアーノ・フィオリオ氏（ボッテガ フオリセリエ・ゼネラルマネージャー）

「本プロジェクトでは、過去の経験を活かしながら、技術的な完成度に加えて、感性にも訴える印象深い車両を開発していきます。ブランドの歴史を尊重しつつ、新たな価値を創出することが使命です」