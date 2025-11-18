スッと構えられて真っすぐ飛ぶ！「ミスするかも」が激減するドライバー

ワッグル編集部員が気になるギアを、コースを毎月レポート。率直な生の声を参考に、みなさんも打ってみて、回ってみて！

【キャロウェイ】REVA RISEドライバー

男性モデルと同じくらいのハイテクノロジーが搭載されています！



「キャロウェイから新作のレディスクラブが出た！」ということで、打ってみました。「RE VARISE」という、ドライバーからアイアンまでそろったシリーズなのですが、今回はドライバーをチョイス。ヘッドの座りがいいのでアドレスでモジモジすることなく、ボールの手前にヘッドをポンとセットするだけでスッと構えられる。そして、そのまま振れば、打球は気持ちよく真っすぐ飛んでくれる。

レディスクラブだけど、ある程度のしっかり感とヘッド重量があるからかタイミングがとりやすく、安定して飛ばすことができました。この“安定”というのが本当によくて、私は普段は球があちこち散らばりがちなのですが、飛距離も球の落下地点もまとまっていた。

レディスクラブにしてはデザインも落ち着いていますが、弾道も落ち着いている。「ミスするかも」といった不安な気持ちが激減するから、精神的にもポジティブなゴルフができましたよ。

Spec

●ヘッド体積／460cc ●ロフト角／12.5度

●長さ（フレックス）／43.75インチ（L）●重さ／約275g

●価格／8万8000円

球が散らばらずまとまりよし！

須能八子 ベストスコア103

6月にタイ＆台湾へ行ったとき「そうだ。こんな感じだった」と、体が夏の暑さを思い出した。「きれいな日焼けには下地作りが必要」というけれど、これからやってくる暑さにも“下地づくり“という慣らしが必要な気がする。ホットヨガにでも行ってみようかな、と思ったが、帰国したら手遅れの暑さだった。

いかがでしたか？ ぜひ、キャロウェイのドライバーを手に取ってみてください。

●問い合わせ／キャロウェイゴルフ

☎ 0120-300-147