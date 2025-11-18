プロボクシング世界ヘビー級4団体統一王者のオレクサンドル・ウシク（38＝ウクライナ、24勝15KO）がWBO王座を返上したと、米専門メディア「ボクシングシーン」が18日、報じた。暫定王者のファビオ・ウォードリー（30＝英国、20勝19KO1分け）が正規王者に昇格する。

ウシクは24年5月、タイソン・フューリー（英国）に判定勝ちして、クルーザー級に続きヘビー級でも4団体王座統一に成功。IBF王座を返上してフューリーとの再戦を制したあと、今年7月に当時のIBF王者ダニエル・デュボア（英国）を5回KOして再び4団体王座を統一していた。

ウシクはWBO暫定王者ジョセフ・パーカー（ニュージーランド）との対戦を指令されていたが、ケガのために回避。10月にウォードリーがパーカーを11回TKOで破り、新たに暫定王者となってウシクへの“指名挑戦者”となっていた。

「ボクシングシーン」によると、WBOのオリビエリ会長はウシクを「チャンピオンの中のチャンピオン。深い敬意と称賛、そして感謝の意を示します」と称え、「彼の決断を尊重します。WBOの扉はいつでも開かれています」とコメント。米リング誌によると、同会長はウシク―ウォードリーが成立しない場合、ウォードリーに13勝全勝11KOで同級1位の20歳、モーゼス・イタウマ（英国）との対戦を命じる意向を示していた。