ドラゴンボールZコラボ第4弾♡HIPSHOPの全36種ボクサーがパワーアップ

HIPSHOPの人気コラボ「DRAGON BALL Z Series」に、ついに待望の第4弾が登場。今回は“セル編”をテーマに、すべて新規描き下ろしイラストを使用した12種類のボクサーパンツがラインアップ。親子で楽しめるキッズサイズも追加され、ファンの心をくすぐるコレクションに進化しました。身につけるだけで気分が高まるデザインはギフトにもぴったり♡お気に入りのキャラクターと毎日をもっと楽しく過ごせるシリーズです。

セル編の新作12種類が登場

第4弾では「セル編」を象徴するキャラクターたちが新規描き下ろしで登場。

ラインアップは、人造人間16号／17号／18号／19号／20号、第一形態セル、パーフェクトセル、トランクス、超サイヤ人トランクス、超サイヤ人ベジータ、超サイヤ人2孫悟飯、新デザインの孫悟空の全12種。

各種サイズはM・L・LL展開で、アクティブな動きにもフィットする速乾性ポリエステル素材を採用しています。

豪華パッケージ＆キッズも充実

パッケージはキャラクターの個性をモチーフにした、インパクト抜群のデザイン。眺めるだけで世界観が楽しめる仕上がりです。

さらにキッズサイズ（110／130）も6種追加され、キッズシリーズは全15種類に。

親子で一緒に楽しんだり、チームでお揃いにしたり、使い方も広がるラインアップになっています♪

限定ショッパー＆発売スケジュール

店頭では『ドラゴンボールZ』コラボ商品を購入すると、「SON GOHAN vs PERFECT CELL Version」または「CELL SAGA CHARACTERS Version」の限定ショッパーをプレゼント。

なくなり次第終了となるため早めのチェックがおすすめです。予約開始は2025年11月7日、発売は11月14日。HIPSHOP店舗やオンラインストア、ZOZOTOWN、Rakutenでも購入できます。

お気に入りのZ戦士を選んで毎日を楽しく♡

セル編を中心に新たな12種類が加わったHIPSHOP×ドラゴンボールZの第4弾は、ファン心を刺激するラインアップが魅力。

速乾性と伸縮性に優れた素材で快適な着心地を叶えつつ、デザイン性も抜群です。キッズサイズも増え、親子で楽しめる点も嬉しいポイント♡

お気に入りのキャラクターと毎日を過ごせる特別なシリーズを、ぜひこの機会にチェックしてみてください。