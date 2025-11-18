飯塚高（福岡県飯塚市立岩）の生徒らが、市中心部を会場に飲食の販売や出し物を行う「街なか学園祭」が22日午前10時から開かれる。担当者は「幅広い年代の方に楽しんでほしい」と来場を呼びかける。

同校を運営する学校法人嶋田学園と飯塚商工会議所、市商店街連合会が主催し、今回で4回目。学園発祥の地に近い飯塚本町、飯塚東町の両商店街や広場、駐車場が会場になる。

当日はクラスや部活動といった単位で約40の店を出し、唐揚げやうどんを提供。空き店舗で自主制作映画の上映やお化け屋敷に取り組むクラスもある。全国大会に出場したサッカー部や製菓部などのパレードは午後2時半ごろから。特設ステージでは吹奏楽部が午後1時15分ごろから演奏を披露する。

同学園や市シルバー人材センターなどによる芸術プロジェクト「アーティストインレジデンス」とのコラボイベントもあり、飯塚本町商店街の休憩処「とまり木」では県内在住の画家田中千智さんが制作風景を公開。ギャラリー米吉（同市本町）では参加アーティスト7人の作品を展示する。

問い合わせは同校＝0948（22）6571。運営費を支援する協賛金も受け付けている。

（中原岳）