男子ゴルフの中島啓太が１８日、自身のインスタグラムを更新。「２００２５年シーズン終了 優勝なし…予選落ち９回…決して良いシーズンとは言えませんが…我慢してコツコツやり続けた結果、最後は笑顔でシーズンを終えることができました」と今季参戦した欧州ツアーの終了を報告「＠ｄｐｗｏｒｌｄｔｏｕｒ が本当に大好きで、たくさんの仲間と真摯にゴルフと向き合うことができました！！２０２６年は ＠ｐｇａｔｏｕｒ で戦います。練習します。」と続け、来季の米ツアー（ＰＧＡ）出場権獲得を報告した。

中島は今季欧州ツアーの年間ランキング１４位に入り、有資格者を除く１０位以内の資格で来季の米ツアー出場権を得た。

この日は最終戦を戦い終えたドバイの高層ビルが立ち並ぶ夜景を背に、大ファンのプロ野球・巨人のグレーＴシャツを着てＰＧＡのメンバーカードを持った写真を披露。金属製のカードの表には２０２６ＰＧＡツアーメンバーとあり、裏側にはいかにも手で打った「ＫＥＩＴＡ ＮＡＫＡＪＩＭＡ」の刻印が。フォロワーからは「おめでとう〜！！」「１枚目いい顔してますよ！」「プレートすごくカッコいい」などとコメントが寄せられた。