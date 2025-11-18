意向表明書に署名後、握手を交わすマクロン仏大統領（右）とウクライナのゼレンスキー大統領＝17日、ビラクブレー空軍基地/Christophe Ena/AP

（CNN）フランス大統領府は、ウクライナがフランス製ラファール戦闘機「最大100機」、防空システム、ドローン（無人機）をフランスから購入することを確認した。

フランスを訪問したウクライナのゼレンスキー大統領は17日、マクロン仏大統領と意向表明書に署名。その後、記者団に対し「我々は世界最高峰の防空システムを手に入れることになる」と述べた。

ゼレンスキー氏は、八つの防空システムと6基の発射装置が含まれるこの契約について「歴史的な合意」としている。

マクロン氏は、ドローンと迎撃ドローンのほか、誘導爆弾の一部は「ごく短期間で」納入され、今後3年間にわたる製造が約束されていると述べた。フランス大統領府によると、意向書で定められた購入は今後10年間におよぶ。

マクロン氏は、ウクライナは2026年に次世代型防空ミサイルシステム「SAMP/T」を受け取る予定だと述べた。このシステムの性能は米国製「パトリオット」防空システムにほぼ匹敵する。

この契約の資金調達について問われたゼレンスキー氏は、フランス製戦闘機の共同生産の可能性を検討していると述べた。

17日に署名された合意は、あくまでも意向表明書であり、具体的な購入にはほど遠い。ウクライナは10月にもスウェーデン製最新鋭戦闘機「グリペンE」100〜150機の購入に関する了解覚書に署名していることから、フランス製戦闘機の購入費用をどのように負担するのかについて疑問が生じている。

欧州連合（EU）のフォンデアライエン欧州委員長は17日、EU加盟国に宛てた書簡の中で、ウクライナには資金調達のための選択肢（単独または組み合わせ）が三つあると示唆した。ロイター通信によると、選択肢は、EU加盟国からの補助金、EUからの借入金を原資とする融資、凍結されたロシア資産に関連する融資だという。