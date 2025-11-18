ナショナルズの新監督に就任したブレーク・ブテラ氏（33）が17日（日本時間18日）、本拠ナショナルズ・パークで就任会見を行った。生まれたばかりの愛娘も会見場に姿を見せた。同日、大リーグ公式サイト「MLB.com」が報じている。

ブテラ新監督は現役時代は内野手としてマイナーでプレー。18年に25歳でマイナー史上最年少監督に就いた。その後はレイズの選手育成担当などを務めた。33歳のメジャー監督は1972年にツインズを33歳で率いたフランク・クイリシ監督以来の若手指揮官だ。

33歳の若手指揮官にとって10月30日は忘れられない1日となった。監督就任を受け入れた日でもあり、妻のキャロライン・マーゴリスさんが娘・ブレアちゃんを出産した日でもあるからだ。ブテラ新監督は「（娘が生まれる前に）監督のオファーをもらって、契約書にサインしたのは出産後だった」と激動の1日を回想した。

この日の就任会見には生後数週間とあり、「連れて来るかどうか悩んだ」というが、妻の「絶対に彼女（愛娘）はそこにいなきゃ」と強い後押しもあり、両親ら家族とともに会見を見守った。

チーム、さらには父親として「大黒柱」となった若手指揮官は「今まで受けた最高のアドバイスは、とにかく自分らしくいること」と語り「結局のところ、選手と話したり、一緒に仕事をしたりする時、彼らが気にするのは、相手の年齢ではないと思います。一番大切なのは、まず人として大切に思っているかどうか、そして、フィールド内外で彼らが最高の自分になれるよう、できる限りサポートをしてあげられるかどうかだと思います。年齢や経験は人それぞれ」と年齢、経験にとらわれず、選手1人1人を大切に思い全力でサポートすると誓った。

ナショナルズは今年7月にデーブ・マルティネス監督を解任。66勝96敗でナ・リーグ東地区最下位に終わった。小笠原慎之介が在籍するが、シーズン後にメジャー40人枠から外れ、3Aに降格した。