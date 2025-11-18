俳優の瀬戸朝香（48）が、夜に思い出の街を1人で散歩するプライベート動画を披露し、反響を呼んでいる。

【映像】“パパそっくり”と話題の長男らとの親子ショット

2007年、元V6の井ノ原快彦（49）と結婚し、15歳の長男と11歳の長女を育てている瀬戸。Instagramでは、“後ろ姿がパパそっくり”と話題になった長男との2ショットや、東京スカイツリーをバックにすっぴんで撮影した動画など、プライベートについてたびたび発信している。

2025年10月25日には留学中の子どもたちに会うために、イギリスを訪れていることを報告。タクシーでの移動中に撮影した幸せあふれる親子ショットが話題になっていた。

夜に思い出の街を1人で散歩

11月16日の投稿では、仕事でほぼ隔週通っているという名古屋市の繁華街・栄を1人で散歩する様子を披露。「中学校の頃、瀬戸市から“栄”まで電車に乗ってよく買い物に行ったなずいぶんと建物が増えて、テレビ塔周りも変わった先日、夜の街を1人でお散歩した色んなこと 思い出したな…イルミネーションがとってもキレイでした」と、思い出の街を散歩する動画を披露した。

この投稿にファンから「街並み綺麗だけど朝香さんの綺麗さ負けてない」「朝香さんほんま美しすぎです」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）