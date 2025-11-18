

大規模な半導体工場やデータセンターの建設は、地域の水資源にどのような影響を与えるのでしょうか（写真：kuuudooo／PIXTA）

世界の半導体市場が拡大する中、その製造拠点として日本、とりわけ「豊富な地下水」を持つ熊本に、TSMCが巨額投資を伴う進出を果たしました。この「半導体バブル」は経済効果をもたらす一方で、地域資源に深刻なプレッシャーを与えています。本稿では『水の戦争』より一部抜粋のうえ、地域経済の活性化と水資源の持続可能性という「究極の二律背反」に直面している地域の実態を解説します。

台湾は水不足…TSMCが熊本を選んだ理由

2021年、台湾の半導体大手・TSMC（台湾積体電路製造）の熊本進出は、国内外で大きな注目を集めました。熊本が選ばれた理由の一つに安定した水資源の存在があります。

熊本県では生活用水の約8割が地下水でまかなわれ、地下水の管理や保全の取り組みも進んでいるため、半導体製造には理想的な環境です。TSMCの第1工場や第2工場（計画中）を合わせた年間の取水量は803万立方メートルとされています。

一方、TSMCの本社がある台湾では、慢性的な水不足が続いています。たとえば2020年には台風の上陸が一度もなく、ダムの貯水率が著しく低下しました。

TSMCは節水設備の導入や再生水の利用などの対策を講じたものの、水不足は生産に影響を及ぼし、結果として他の産業や一般家庭、農業用水にまでしわ寄せが生じ、大規模な給水制限が実施されました。こうした経験を踏まえ、TSMCは水資源の安定確保の重要性を痛感し、水に恵まれた熊本への進出を決断したと考えられます。

世界の半導体市場は、AIの普及やデジタル化の進展によって、今後も拡大が見込まれています。世界の半導体市場は2022年には約6180億ドル、2030年には1兆ドル規模に達する可能性があると予測されています。

このようななかで、半導体生産地の立地条件も変化しつつあります。かつては労働力や税制優遇が重視されていたのに対し、いまでは「水」の存在が極めて重要な判断要素となっています。TSMCによる熊本進出は、その象徴的な事例と言えるでしょう。

さらにTSMCは、2024年に稼働した第1工場の東側に約32万1000平方メートルの敷地を確保し、第2工場の建設を計画中です。投資額はおよそ2兆円と見込まれています。

水を差し出す自治体と地下水のリスク

TSMCの進出は、熊本の地価上昇や雇用拡大を通じて地域経済に明確な影響を与えています。かつて「シリコンアイランド」とも呼ばれた九州は、長らく産業の空洞化に悩まされてきましたが、TSMCの進出を契機に、熊本は再び「半導体バブル」に沸いています。

2025年1月1日時点の公示地価では、熊本県内の住宅地・商業地が8年連続で上昇し、特にTSMCの工場が建設された菊陽町周辺の上昇幅が際立っています。

ただし、半導体工場が水資源が豊富な土地を求める動きは、外資系企業に限ったことではありません。2022年に設立されたラピダスは先端半導体の量産を目指して北海道・千歳市に工場を建設中です。千歳市は交通アクセスに優れ、地震リスクも比較的低いことに加え、広大な土地と豊富な地下水資源が、企業にとって大きな魅力となりました。

各地の自治体もまた、水資源の豊かさを武器に、半導体工場の誘致に力を入れ始めています。外資系に限らず、国内企業を含めた半導体産業の集積をめざし、送電・水インフラ整備、補助金・特区制度の整備が進められています。

半導体企業誘致による地域経済の活性化と水供給体制の整備は、いまや切っても切れない関係であり、多くの自治体が水のある土地を戦略的資源と位置づけ始めているのです。

とはいえ、テクノロジー企業の誘致を加速させることには注意が必要です。たしかに、日本の年間平均降水量は世界平均の約2倍にあたりますが、急峻な地形のために多くの水が短時間で海へ流出してしまいます。また、人口密度の高さを考慮すると、1人あたりの水資源賦存量（ふぞんりょう）は世界平均の約半分にすぎません。

とくに地下水については、その重要性や脆弱性に対する社会的な共通理解が十分とは言えません。私たちは、地下水が人間の活動とどのように関わり、地域に何をもたらしているのかを本当に理解しているでしょうか。

かつて日本各地では、地下水の過剰な汲み上げにより、湧水や井戸の枯渇、地盤沈下、塩水の浸入といった深刻な被害が発生しました。テクノロジー企業による大規模な水利用が進む中で、同様のリスクを見過ごすことはできません。

熊本県は2025年4月、半導体工場が集積する地域において、2030年には地下水位が2023年比で最大1.12メートル低下する可能性があると公表しました。

県が示した予測では、半導体工場が年間1200万立方メートルの水を汲み上げる想定に加え、工業化に伴って周辺の田畑や森林が減少し、地中にしみ込む雨水の量が減ることで、地下水の涵養力が低下するとされています。

地下水は、一度枯渇すれば回復に長い年月を要します。地域経済の活性化と水資源の持続可能性をいかに両立させるか--それは、今後重要な課題となるでしょう。

建設が増加するデータセンター

半導体工場と同様、日本各地で急増しているのがデータセンターです。

『データセンター調査報告書2025』によれば、2024年時点で日本国内の商用データセンターでは約63万ラックが稼働しており、大型のハイパースケール型が約39万ラック、中小規模のリテール型が約34万弱を占めています。

今後は生成AIやクラウド処理の需要拡大を背景に、2030年までに累積で約89万ラック分のデータセンターが建設される見通しで、その7割以上はハイパースケール型であると予想されています。これらの施設は、大量の電力を消費するだけでなく、現状では冷却のために大量の水を使用するという特徴を持っています。

冷却方式には空冷式や液冷式などいくつかのバリエーションがありますが、とくに水冷式では、1メガワットあたり年間約2万5000〜3万5000立方メートルの水が必要とされることがあり、これは約100世帯の年間水使用量に匹敵します。こうした事情から、水が豊富な地域にデータセンターが集中する傾向が強まっているのです。

地下水の取水「もっと議論がなされるべき」

しかしその一方で、地下水の取水が地域の水循環や生態系に与える影響について、十分な議論がなされているとは言い難いのが現状です。





東京都昭島市は、東京都で唯一、深層地下水を100％公共水道の水源とする自治体です。ここで、日本最大規模の物流・データセンター開発を進めるにあたり、市民からは大量の取水が、地下水や既存井戸や湧水に影響するのではとの懸念が示されました。

市議会や市民団体も説明や環境評価を求めており、対象は水量だけでなく、冷却後の排水の温度や成分、騒音、交通量、景観の変化など複合的な範囲に及んでいます。

千葉県印西市は、すでに約30棟のデータセンターが集積し、「データセンター銀座」とも呼ばれています。ここでは、冷却後の温排水や排熱が周辺環境に与える影響が懸念されており、とくにホタルや湿地の植物など、地域の生態系への影響が問題視されています。

市議会では、市民からの意見を受けて環境影響評価や温排水の監視体制強化を求める動きが出ています。

データセンターは現代社会の情報インフラを支える重要な存在ですが、地域の水資源や自然環境とのバランスをいかに維持し、住民との対話を重ねられるかは、今後ますます重要になります。

（橋本 淳司 ： 水ジャーナリスト）