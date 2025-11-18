堂本光一、劇場版『転スラ』声優に決定！物語のカギを握る人物役に「うれしく感じています」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

堂本光一が、『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』（2026年2月27日公開）にて、物語のカギを握る人物・ゾドン役の声優に決定した。

■原作はシリーズ累計発行部数5,600万部を突破

スライムに転生した元サラリーマン、リムル＝テンペストが、仲間たちと共に理想の国作りを目指して奮闘する異世界ファンタジー『転生したらスライムだった件』、通称『転スラ』。WEB小説投稿サイト「小説家になろう」で連載開始以降、魅力的なキャラクターと作り込まれたストーリーで多くのファンを魅了し、シリーズ累計発行部数は5,600万部を突破。TVアニメシリーズは第4期の制作も決定し、世界中で『転スラ』旋風の勢いは止まらない。

そんな『転スラ』シリーズの劇場版第2弾となる『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』が2026年2月27日に公開。

原作・伏瀬による原案＆完全監修で描かれるあらたな物語の舞台は、水竜を守り神と崇める、海底にある国【カイエン国】。人々が平和な地を求めて世界を彷徨い、安寧を求めた末に水竜から与えられた、争いの無い王国のはずだった。しかしその平和を揺るがそうとする者が現れ、長き眠りについた水竜に祈りを捧げる巫女・ユラは、救いを求めて地上へと向かう。そこには【魔国連邦（テンペスト）】の開国祭を終えて、束の間のバカンスを満喫しているリムルたちの姿があった。ユラを救うため【カイエン国】へ向かうリムルたちだったが、海底ではすでにある陰謀が渦巻いていて…。リムルたちは、迫る脅威から蒼海を守り、平和を取り戻すことができるのかーー。

■堂本光一、劇場版アニメーション初挑戦

このたび、物語の舞台となる海底の国【カイエン国】の大臣で、やがてリムルと仲間たちと関わっていく重要人物・ゾドン役に堂本光一が決定した。

音楽活動やミュージカル、さらに後輩の育成や舞台演出など多岐にわたるキャリアを持ち、日本のエンターテインメントを牽引する唯一無二の存在である堂本が、アニメーションの声優を務めるのは、TVアニメ『獣王星』（2006年）以来となり、劇場版アニメーションは初挑戦となった。

堂本は「今まで演じたことのないような“ゾドン”という役柄をやらせていただけたことを、うれしく感じています。アフレコもすごく楽しませていただきました。ファンの方も多い『転スラ』に参加することができて、大変光栄に思っています」とコメント。海底の国の大臣という威厳のある存在として、劇場版最新作にたあらな魅力をもたらすゾドンが、リムルたちとどう関わっていくのか、期待せずにはいられない。

さらに、【カイエン国】で水竜に祈りを捧げる巫女・ユラ役は、『ウマ娘 プリティダービー』のメジロマックイーン役や『冴えない彼女の育てかた』の澤村・スペンサー・英梨々役など様々な作品に出演する注目の声優・大西沙織に決定。そして、【カイエン国】の宰相・ジース役は、アニメ作品はもちろん、キリアン・マーフィーの日本語吹替やナレーションなどマルチな才能を発揮する声優・遊佐浩二に決定した。

シリーズ初の“海”を舞台に繰り広げられる物語で、ゾドン、ユラ、ジースがどんな活躍を見せるのか、今後の『転スラ』の展開に注目だ。

■主題歌はTRUE「ユートピア」

本作の主題歌は、アーティストデビュー11年目を迎えた注目のアーティストTRUEの「ユートピア」に決定。

代表曲のひとつでもあるTVアニメ『ヴァイオレット・エヴァ―ガーデン』の「Sincerely」が総再生回数約4,000万回を達成し、2025年の1月にはデビュー10周年の集大成を飾る『TRUE 10th Anniversary Live Sound! Final ～集大成～』を開催。5月からはアーティストデビュー11年目の幕開けとなる『TRUE Live Tour PLAY! Vol.1-ReCode-』を国内3都市・国外5都市で開催。全世界で注目を浴び海外のアニメイベントステージでも活躍するTRUEの伸びやかで透明感のある歌声が、作品の世界観をさらに際立たせる役割を担っている。

『転スラ』とTRUEのタッグは、TVアニメ1期第1クールエンディング主題歌「Another colony」に始まり本作で6曲目となり、「『ユートピア』が物語とどう響きあうか、映画館で感じていただけたら嬉しいです」とコメントしている。

