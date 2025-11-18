PCにライトがないなら画面を光らせちゃえ

動画全盛の時代に、最も大事なのはいかに自撮りを綺麗に撮れるか。これに尽きるのではないでしょうか。スマホだけでなくPCにももちろんカメラはあるわけですが、スマホと違ってライトがついているわけではなく強いて言えばディスプレイの光でやや顔が照らされるくらいです。

そこに新たな機能としてApple（アップル）がmacOSの新機能としてアップデートを加えようとしていると噂されています。その機能がEdge Light（エッジライト）です。

新機能と噂されるエッジライトとは？

新機能として搭載が見込まれているEdge Lightは、開発者向けベータ版Tahoe 26.2に、ビデオ通話中にコンピューターの画面を実質的にリングライトとして使えるようにする機能が含まれていたことで明らかになりました。画面のフチに沿って長方形の帯状に発光するようになっており、AppleのNeural Engine（ニューラルエンジン）が、ビデオフレーム内でユーザーの顔の位置を検出して、それに合わせてライトの位置を調整してくれる機能です。

さらに照らすだけでなく、ライトの色味を温かくしたり冷たくしたりする調整機能もあり、周囲の明るさが暗くなると自動的にライトをオンにする設定もでき、画面上部のメニューバーを覆うことなく、さらにカーソルがライトの上に来たときには自動で移動してくれるので、通話中でも通常どおりノートパソコンを操作することができるということなんです。なんだかここまで聞く限りすごいいい機能そう。

対応機種と使用条件

Edge Lightは、Appleシリコン（M1以降）を搭載した2024年以降のMacBookでのみ利用可能となる見込みで、この機能によって本格的なリングライトの完全な替わりとまではいきませんが、顔を照らすために画面を真っ白な壁紙に設定するという原始的な方法で対応していた時代からは大きな前進ですね。これは実装される日が楽しみです。

