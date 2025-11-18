¤Ò¤í¤æ¤¡ß¿Ê²½À¸ÂÖ³Ø¼Ô¡¦ÎëÌÚµªÇ·¤Î¥·¥ó¡¦¿Ê²½ÏÀ®¡ÖÀ¸Êª³Ø¤ÎÌ¤Íè¤Ï¡©¡¡²ÝÂê¤Ï¡©¡¡¤½¤·¤Æ¥À¡¼¥¦¥£¥ó¤È¤Ò¤í¤æ¤¤Î°Õ³°¤Ê¶¦ÄÌÅÀ¤È¤Ï!?¡×¡Ú¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡ÖAI¤ÎÌäÂê¤ÈÀ¸Êª³Ø¤ÎÌäÂê¤ÏËÜ¼ÁÅª¤Ë»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ëÎëÌÚµªÇ·»á
¤Ò¤í¤æ¤¤¬¥²¥¹¥È¤È¥Ç¥£¡¼¥×Æ¤ÏÀ¤¹¤ë¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤ÎÏ¢ºÜ¡Ö¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¡£¿Ê²½À¸ÂÖ³Ø¼Ô¤ÎÎëÌÚµªÇ·ÀèÀ¸¤È¤ÎÂÐÃÌ¤âºÇ½ª²ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢º£¸å¡¢À¸Êª³Ø¤Ï¤É¤ó¤ÊÊý¸þ¤Ë¿Ê¤à¤Î¤«¡¢¤É¤ó¤Ê²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¹±Îã¤Î¤ª¸ß¤¤¤Î°õ¾Ý¤â¡£¤Ç¤Ï¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡£
¤Ò¤í¤æ¤¡Ê°Ê²¼¡¢¤Ò¤í¡Ë¡¡º£¹æ¤ÇÎëÌÚÀèÀ¸¤È¤ÎÂÐÃÌ¤â¥é¥¹¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Öº£¸å¡¢À¸Êª³Ø¤Ï¤É¤³¤Ø¸þ¤«¤¦¤Î¤«¡×¡£Ì¤Íè¤Î¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡£
ÎëÌÚµªÇ·¡Ê°Ê²¼¡¢ÎëÌÚ¡Ë¡¡¤Þ¤º¡¢¥²¥Î¥àÊÔ½¸µ»½Ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Î¿ÊÊâ¤Ï¡¢²ÃÂ®ÅÙÅª¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¤Ò¤í¡¡¤Ç¤â¡¢ÎÑÍýÅª¤ÊÌäÂê¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
ÎëÌÚ¡¡¤Ï¤¤¡£Îã¤¨¤Ð¿Æ¤¬Ë¾¤à³°¸«¤äÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ä»Ò¶¡¤ò°Õ¿ÞÅª¤Ë¤Ä¤¯¤ê½Ð¤¹¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¥Ù¥Ó¡¼¡×¤Ï¡¢µ»½ÑÅª¤Ë¤Ï¼Â¸½²ÄÇ½¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤ËÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ê¥³¥ó¥»¥ó¥µ¥¹¤Ç¸·¤·¤¯¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¸å¤Ï¤¿¤À¶Ø»ß¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÎÑÍýÅª¤ÊÀþ°ú¤¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ò¤í¡¡¿Í´Ö¤Ã¤Æ¡¢ÀÎ¤«¤éÀ¸Êª¤ÎÀ¼Á¤ò¤¦¤Þ¤¯ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¥Ø¥Ó¤ÎÆÇ¤òÌô¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¥«¥¤¥³¤Î»å¤ò¸¨¿¥Êª¤Ë¤·¤¿¤ê¡£
ÎëÌÚ¡¡¤¨¤¨¡£¥¯¥â¤Î»å¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ò¿Í¹©Åª¤Ë¹çÀ®¤·¤ÆÁ¡°Ý²½¤¹¤ë¸¦µæ¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¼ÂÍÑÃÊ³¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Û¤«¤Ë¤â¥Ï¥¹¤ÎÍÕ¤¬¿å¤ò¤Ï¤¸¤¯¡Ö¥í¡¼¥¿¥¹¸ú²Ì¡×¤ò±þÍÑ¤·¤Æ¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°ÁÇºà¤òºî¤ë¤Ê¤É¡¢¼«Á³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÌÏÊï¤·¤¿¥Ð¥¤¥ª¥ß¥á¥Æ¥£¥¯¥¹¤Î¸¦µæ¤âÀ¹¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¥Á¥ç¥¦¤Î±©¤Î¥¥é¥¥é¤·¤¿¡Ö¹½Â¤¿§¡×¤ò±þÍÑ¤¹¤ë¸¦µæ¤â¤¢¤ë¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¤±¤É¡£
ÎëÌÚ¡¡¤Ï¤¤¡£¤¿¤À¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ëµ»½Ñ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤âÀ¸ÂÖ·ÏÁ´ÂÎ¤ÎÊ£»¨¤ÊÁê¸ßºîÍÑ¤òÍý²ò¤¹¤ë¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Å·Å¨¤¬³²Ãî¤òÍÞ¤¨¤ë»ÅÁÈ¤ß¤â¤Þ¤À²òÌÀ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡DNA¤Î±ö´ðÇÛÎó¤ò²òÀÏ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢À¸Êª³Ø¤Î¸¦µæ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÏÈôÌöÅª¤Ë¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£³²Ãî¶î½ü¤Î¤è¤¦¤ÊÊ£»¨¤Ê²ÝÂê¤âDNA¤Î²òÀÏ¤Ç°ìµ¤¤Ë²ò·è¤Ç¤¤ë¤«¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦Ã±½ã¤Ç¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÎëÌÚ¡¡DNA¤Î²òÀÏµ»½Ñ¤Ï³Î¼Â¤ËÌòÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°äÅÁ»ÒÁÈ¤ß´¹¤¨¤Ç¡¢ÆÃÄê¤Î³²Ãî¤Ë¤À¤±¸ú¤¯ÆÇ¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤è¤¦¤ÊºîÊª¤òºî¤ëµ»½Ñ¤Ê¤É¤¬¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤Ç¤âºîÊªÈï³²¤¬´°Á´¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤«¡¢¥´¥¥Ö¥ê¤¬ÃÏµå¾å¤«¤é¾Ã¤¨¤ë¤È¤¤¤¦Ì¤Íè¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÁÛÁü¤·¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Ò¤í¡¡¤Ç¤âDNA¤òÄ¾ÀÜÊÔ½¸¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¡¢º«Ãî¤ÎÉÔÇ¥²½¤È¤«¤â¤Ã¤È¸úÎ¨Åª¤Ë¤Ç¤¤½¤¦¤Êµ¤¤â¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£
ÎëÌÚ¡¡¼ÂºÝ¡¢ÆÃÄê¤Î°äÅÁ»Ò¤òÁàºî¤·¤Æ»ÒÂ¹¤ò»Ä¤»¤Ê¤¯¤·¤¿¤ê¡¢¼ï¤½¤Î¤â¤Î¤òÃÏµå¾å¤«¤éÀäÌÇ¤µ¤»¤¿¤ê¤¹¤ëµ»½Ñ¤Ï¤â¤¦¼Â¸½¤Ë¶á¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÎÑÍý¤ÎÌäÂê¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ëºîÊª¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï³²Ãî¤Ç¤â¡¢À¸ÂÖ·ÏÁ´ÂÎ¤Ç¸«¤ì¤Ð½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡£
¤Ò¤í¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢¿Í´Ö¤¬¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÅÔ¹ç¤À¤±¤ÇÀäÌÇ¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¡£
ÎëÌÚ¡¡¤Þ¤µ¤Ë¤½¤³¤¬º£¸å¤Î²ÝÂê¤Ç¤¹¡£µ»½ÑÅª¤Ë¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤³¤½¡¢¤É¤³¤Ç»õ»ß¤á¤ò¤«¤±¤ë¤«¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÉÔ²÷¤Ê¥´¥¥Ö¥ê¤Ç¤âÂ¾¹ñ¤Ç¤Ï¤¿¤À¤Î¹õ¤¤Ãî¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤·¡£
¤Ò¤í¡¡À¸Êª³Ø¤Ë¤âAI¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Êµ»½Ñ¤ÈÎÑÍý¤Î¤»¤á¤®¹ç¤¤¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
ÎëÌÚ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡£AI¤ÎÌäÂê¤ÈÀ¸Êª³Ø¤ÎÌäÂê¤ÏËÜ¼ÁÅª¤Ë»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤µ¤Æ¡¢ºÇ½ª²ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Î°õ¾Ý¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤¬ÂÐÃÌ¤Î¥é¥¹¥È¤Ç¹±Îã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎëÌÚ¡¡¤Ò¤í¤æ¤¤µ¤ó¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÇÒ¸«¤·¤Æ¤¤¤¿°õ¾Ý¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£ÃÎ¼±ÎÌ¤¬Â¿¤¯¡¢²¿¤è¤êÏÀÍýÅª¡£Á°Äó¤òµ¿¤¤¡¢¶ÚÆ»¤òÎ©¤Æ¤Æ¹Í¤¨¡¢·ëÏÀ¤òÆ³¤¯¡£¤½¤Î¹Í¤¨Êý¤Ï²Ê³ØÅªÃµµæ¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÀìÌçÃÎ¼±¤ÎÍÌµ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤Ò¤í¤æ¤¤µ¤ó¤Ï¸¦µæ¼Ô¤ä²Ê³Ø¼Ô¤¿¤Á¤ÈÈó¾ï¤ËÁêÀ¤¬¤¤¤¤Êý¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£²Ê³ØÂ¦¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊ¬Ìî¤Î¸¦µæ¼Ô¤ÈÂÐÃÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢²Ê³Ø¤ÎÌÌÇò¤µ¤òÀ¤¤ÎÃæ¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤Ç¤â¡Ö¤Ò¤í¤æ¤¤È¤ÎÂÐÃÌ¤ÏÉÝ¤¤¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò»ý¤Ä¿Í¤â¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÎëÌÚ¡¡¼ÁÌä¤¬±Ô¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤¦»×¤ï¤ì¤ëÊý¤¬¤¤¤ë¤Î¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥À¡¼¥¦¥£¥ó¤È¤Ò¤í¤æ¤¤µ¤ó¤Ë¤Ï°Õ³°¤Ê¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤Ò¤í¡¡¤Û¤¦¡£¤È¤¤¤¦¤È¡©
ÎëÌÚ¡¡¥À¡¼¥¦¥£¥ó¤Ï¡Ø¼ï¤Îµ¯¸»¡Ù¤Ç¤Ï¿Í´Ö¤Î¿Ê²½¤Ë¤¢¤¨¤Æ¿¨¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Åö»þ¤Ï¡Ö¿Í´Ö¤Ï¿À¤¬ÁÏÂ¤¤·¤¿ÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¡×¤È¤¤¤¦¾ï¼±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢¤½¤ì¤òÈÝÄê¤¹¤ì¤ÐÂçÏÀÁè¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥À¡¼¥¦¥£¥ó¤Ï¤½¤ì¤òÈò¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¡Ø¿Í´Ö¤ÎÍ³Íè¡Ù¤òÈ¯É½¤¹¤ëº¢¤Ë¤Ï´°Á´¤Ë¿á¤ÃÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Û¤«¤ÎÆ°Êª¤«¤é¿Í´Ö¤¬¤É¤¦¿Ê²½¤·¤¿¤«¤òÀµÌÌ¤«¤éÏÀ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦ÈãÈ½¤ò¶²¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤Ò¤í¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥À¡¼¥¦¥£¥ó¤ÏÈãÈ½¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¡£
ÎëÌÚ¡¡¤¨¤¨¡£¤Ò¤í¤æ¤¤µ¤ó¤âSNS¤Ê¤É¤ÎÅê¹Æ¤¬±ê¾å¤·¤¿¤ê¡¢ÈãÈ½¤¬Íè¤¿¤ê¤¹¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤ò¤¤¤Á¤¤¤Á¶²¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥À¡¼¥¦¥£¥ó¤ÎÈÕÇ¯¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¿´¶¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤¢¤Î°ÎÂç¤Ê¥À¡¼¥¦¥£¥ó¤µ¤ó¤È½Å¤Í¤Æ¤â¤é¤¦¤Ê¤ó¤Æ¸÷±É¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÍ¤«¤é¸«¤¿ÎëÌÚÀèÀ¸¤Î°õ¾Ý¤Ï¡Ö¤¤¤ï¤æ¤ë²Ê³Ø¼Ô¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¡£ÃÇÄê¤òÈò¤±¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¸¦µæ¼Ô¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
À¸Êª³Ø¤ÎÏÃ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»¨ÃÌ¤Ç¤â¾ï¤ËÎã³°¤äÂ¿ÍÍÀ¤ÎÂ¸ºß¤òÁ°Äó¤ËÏÃ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ÏÊ£»¨¤ÇÎã³°¤À¤é¤±¤ÎÀ¸Êª³¦¤ò°·¤¦¿Ê²½À¸ÂÖ³Ø¼Ô¤Î»×¹ÍË¡¤½¤Î¤â¤Î¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
ÎëÌÚ¡¡»ä¤¬ÀìÌç¤È¤¹¤ë¿Ê²½¤È¤«À¸ÂÖ³Ø¤È¤¤¤¦Ê¬Ìî¤Ï¡¢Çò¹õ¤Ï¤Ã¤¤ê¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Û£Ëæ¤Ê¸½¾Ý¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¼«Á³¤È¤½¤¦¤¤¤¦»×¹Í¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ò¤í¡¡¿ô³Ø¤ä²½³Ø¤Î¤è¤¦¤ËÅú¤¨¤¬¤Á¤ã¤ó¤È½Ð¤ë³ØÌä¤È¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¤â¤ó¤Í¡£
ÎëÌÚ¡¡¤À¤«¤éÏÀÁè¤â½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£100¡ó¤ÎÎ©¾Ú¤âÈ¿¾Ú¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¤Ò¤í¡¡¤½¤ì¤Ç¤â³ØÌä¤È¤·¤Æ¤ÎÂÎ·Ï¤¬¤¢¤ê¡¢Êý¸þÀ¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬ÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤Ï²Ê³Ø¤Ï¥¼¥í¤«¥¤¥Á¤«¤È¹Í¤¨¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Ê²½À¸ÂÖ³Ø¤ÏÏÀÍý¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤â·ëÏÀ¤Ï¤¤¤Ä¤â¥Õ¥ï¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬Ì¥ÎÏÅª¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎëÌÚ¡¡¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤È¤ª¤ê¤Ç¡¢ÀäÂÐÅª¤Ê¿¿Íý¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢´Ñ»¡¤ä¼Â¸³¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ë¤Ò¤È¤Ä¤º¤Ä¤Î¾Úµò¤òÃÏÆ»¤ËÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¡¢ÏÀÍý¤ÎÂÅÅöÀ¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤¬¡¢¥À¡¼¥¦¥£¥ó¤Î»þÂå¤«¤é¸½Âå¤Þ¤Ç¡¢¤ï¤ì¤ï¤ìÀ¸Êª³Ø¼Ô¤¬Ï¢ÌÊ¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëºî¶È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤À¤«¤é¤Ê¤Î¤«¡¢À¸Êª³Ø¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ã¤Æ¤É¤³¤«Í¥¤·¤¤°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÏÀÁè¤·¤Æ¤â¡Ö¤Þ¤¢¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤â¤¢¤ë¤è¤Í¡×¤È½ª¤ï¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÎëÌÚ¡¡¤Ï¤¤¡£¤Þ¤µ¤Ë·èÃå¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤Ò¤í¡¡¤½¤ì¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¡¢¤³¤ÎÊ¬Ìî¤Î¸¦µæ¼Ô¤ÏÌ³¤Þ¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
ÎëÌÚ¡¡¤½¤ì¤¬¤¤¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤«°¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤Ò¤í¡¡¡Ö¤Þ¤¢¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¸ÄÂÎ¤â¤¤¤ë¤è¤Í¡×¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦´Ä¶¤â¤¢¤ë¤è¤Í¡×¤È¤¢¤ë¤¬¤Þ¤Þ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¸¦µæ¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°ìÈÌ¿Í¤Ë¤âÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
ÎëÌÚ¡¡¤³¤Á¤é¤³¤½¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
