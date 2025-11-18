在庫あるうちに急げーーッ！！【スタバ】ホリデー気分が高まる可愛さ♡「新作グッズ」

【スターバックス】では、ホリデーシーズンならではのドリンクやフードが続々と登場。ワクワク感が高まります。今回は、可愛さと実用性を兼ね備えた「新作グッズ」に注目！ 自分へのご褒美にはもちろん、ギフトにもぴったりです。どれも早期完売の可能性がありそうなので、気になったら早めGETがおすすめ。

エコで可愛くて実用的！

スタバロゴが入って特別感のある「ホリデー2025スターバックスキャンパスリングノートレッド」。方眼ノートになっています。表紙・裏表紙にはミルクパックの再生紙が使用されているのもGOOD！ 値段は\650（税込）です。仕事や勉強のモチベーションがアップしそうな可愛さです。

キュートな表情に癒される！

ホリデーシーズンならではのRED CUPから飛び出したベアリスタが、何とも言えない可愛さ！「ホリデー2025オーナメントRED CUPベアリスタ」は、ツリーのオーナメントとして飾るのも良し、自立するのでインテリアとして置くのも良しです。サイズは3.5 × 3.5 × 7.3cmで、値段は\1,600（税込）。

【スタバ】に行ったらグッズコーナーも見逃さないで！ ホリデーグッズはオンラインでも購入できます。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@aista125様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

