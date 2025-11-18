明日の『ばけばけ』“トキ”高石あかり、スキップを練習も再び“女中クビ”の危機
高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第8週「クビノ、カワ、イチマイ。」（第38回）が11月19日に放送される。
【写真】木刀を構えるヘブン（トミー・バストウ）
『ばけばけ』は、明治時代に日本国籍を取得したラフカディオ・ハーンこと小泉八雲の妻・小泉セツの半生をモチーフに、急速に西洋化していく日本の中で埋もれてきた名もなき人々に光をあて、代弁者として語り紡いでいく1組の夫婦の物語を描いていく。高石が主人公で没落士族の娘・松野トキを演じ、トミー・バストウが彼女の夫となるヘブンを演じる。
■第38回あらすじ
なんとかヘブンが求める「ビア」を手に入れ、女中クビの危機を乗り越えたトキ。ヘブンに習ったスキップを司之介（岡部たかし）、フミ（池脇千鶴）、勘右衛門（小日向文世）やサワ（円井わん）と練習したり、ヘブンとのコミュニケーション方法もできてきて余裕が生まれる。しかし、仕事の最中にヘブンを怒らせてしまい再びクビの危機を迎える。
連続テレビ小説『ばけばけ』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
