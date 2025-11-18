ＤＯＭＯＴＯの堂本光一（４６）が、来年２月２７日公開の「劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編」（菊地康仁監督）で、アニメ映画の声優に初挑戦することが１７日、分かった。

スライムに転生した元サラリーマンの主人公・リムルが、仲間たちと理想の国づくりを目指して奮闘する大人気シリーズ。劇場版第２弾となる本作は、水竜を「守り神」と崇（あが）める、海底にある国・カイエン国を舞台とした異世界ファンタジーを描く。

光一が声優を務めるのは、２００６年テレビアニメ「獣王星」（フジテレビ系）以来で、アニメ映画は初めて。「ファンの方も多い『転スラ』に参加することができて、大変光栄に思っています」と人気シリーズの仲間入りを喜ぶ。

劇中ではカイエン国の大臣で、リムルとその仲間たちと関わっていく重要人物・ゾドンの声を担当。劇場版オリジナルの威厳のあるキャラクターで「今まで演じたことのないような“ゾドン”という役柄をやらせていただけたことを、うれしく感じています。アフレコもすごく楽しませていただきました。ぜひ多くの方にワクワクしながらご覧になっていただきたい」と手応えをのぞかせる。

水竜に祈りをささげる巫女・ユラ役を声優の大西沙織、カイエン国の宰相・ジース役を声優の遊佐浩二が務める。

◆「転生したらスライムだった件」 伏瀬氏による同名人気小説のコミカライズで、関連書籍の全世界シリーズ累計発行部数５６００万部突破の大人気シリーズ。ファンからは“転スラ”の愛称で親しまれる。１８年からアニメ化され、２２年公開の劇場版第１弾「―紅蓮の絆編」は国内動員数１００万人超、興収１４億円を記録する大ヒットとなった。