文句なしの成長株。その強さはまだ伸び続けている。「大和証券Mリーグ2025-26」11月17日の第2試合はBEAST X・中田花奈（連盟）が個人3勝目を獲得。Mリーグ創設年度からの強豪3名を相手に、オーラスの逆転で息詰まる接戦を制した。

【映像】中田花奈、逆転で個人3勝目を決めた瞬間と笑顔

第1試合は鈴木大介（連盟）が大きく沈んだ3着。続く当試合は東家からU-NEXT Pirates・小林剛（麻将連合）、渋谷ABEMAS・多井隆晴（RMU）、中田、KONAMI麻雀格闘倶楽部・高宮まり（連盟）の並びで始まった。中田は東2局、高宮の先制リーチをかわし、中・赤の2600点を小林から入手した。東4局は小林が多井から満貫をアガり、トップ目に立つ。

均衡が崩れないまま南2局、中田に勝負どころが訪れた。ダブ南が暗刻、赤2枚にドラ2枚という勝負手。2つのリャンメンターツを抱えたまま、高宮からリーチ。中田はロン牌となる2筒を掴むも、しっかりベタオリ。攻めと守りの切り替えが光った。

南3局の親番はノーテンで流局。南4局1本場、トップ目小林と中田は3000点差。3着目の中田の手には發が対子に赤が2枚。發をポンしてイーシャンテンに取り、さらに孤立の赤五万に三万をくっ付けて、カン四万待ちのテンパイを組んだ。カン材の6索を落ち着いてツモ切ると、次に引いたのは四万。發・赤2の5200点（＋300点）が決まりトップで終了した。

試合後は「チームの調子が下がっていて、プライベートで打つ麻雀も全部調子が悪くて、どこかで変えたいと思っていたので、今日はうれしいトップでした」とにっこり。強敵を相手に攻め続けたこの試合、中田は「（自分の手がライバルから）どう見えるか、いろんな仕掛けをしてみました。去年と一昨年はあまりやっていなかったので、今年変わった私（の麻雀）だと思っています」と手ごたえを感じたようだった。

デビュー年は1勝、昨期は2勝に終わった個人成績。今年は早くも3勝目。中田は「去年は2勝しかできなかった。3勝目、ここでできてうれしいです。いっぱいトップを重ねて、ポイントを積み重ねていきたい」とコメント。主力の鈴木大介が不調の今、プラス3ケタも目前となり、中田がポイントゲッターの役割を担っている。視聴者からは「中田最強！」「かなりんおめでとう！」「まあ大したもんだなあ」と多数の反響が寄せられた。

【第2試合結果】

1着 BEAST X・中田花奈（連盟）3万2600点／＋52.6

2着 U-NEXT Pirates・小林剛（麻将連合）2万8700点／＋8.7

3着 KONAMI麻雀格闘倶楽部・高宮まり（連盟）2万4500点／▲15.5

4着 渋谷ABEMAS・多井隆晴（RMU）1万4200点／▲45.8

【11月17日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋631.6（42/120）

2位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋437.6（42/120）

3位 BEAST X ＋54.1（44/120）

4位 赤坂ドリブンズ ▲15.0（40/120）

5位 U-NEXT Pirates ▲92.6（46/120）

6位 渋谷ABEMAS ▲93.0（44/120）

7位 TEAM雷電 ▲179.0（42/120）

8位 KADOKAWAサクラナイツ ▲179.2（40/120）

9位 EARTH JETS ▲202.2（42/120）

10位 セガサミーフェニックス ▲362.3（42/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

