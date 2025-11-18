堂本光一、20年ぶりアニメ声優出演 映画『転スラ』重要キャラの大臣役「今まで演じたことのない役柄」
DOMOTOの堂本光一が、アニメ映画『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』（2026年2月27日公開）に出演することが18日、発表された。堂本がアニメの声優を務めるのは、2006年放送のテレビアニメ『獣王星』以来20年ぶりで、劇場版アニメは初挑戦となり、物語の重要なカギを握る劇場版オリジナルキャラ・ゾドン役を担当する。
物語の舞台となる海底の国【カイエン国】の大臣で、やがてリムルと仲間たちと関わっていく重要人物・ゾドン役を務める堂本は、今回の出演に「今まで演じたことのないような“ゾドン”という役柄をやらせていただけたことを、うれしく感じています。アフレコもすごく楽しませていただきました。ファンの方も多い『転スラ』に参加することができて、大変光栄に思っています」と喜び。
「ファンの方はもちろん、『転スラ』シリーズをご覧になったことがない方も楽しめる作品になっていますので、ぜひ多くの方にワクワクしながらご覧になっていただきたいなと思います。お楽しみに！」とコメントを寄せた。
そのほかの追加キャストも発表され。【カイエン国】で水竜に祈りを捧げる巫女・ユラ役を大西沙織、【カイエン国】の宰相・ジース役を遊佐浩二が務める。
公開されたキービジュアル第2弾では、長き眠りから覚醒し光りを放つ水竜と、祈りを捧げるかのように佇むユラを中心に、リムル、ベニマル、シュナ、シオン、ソウエイ、ゴブタ、ヒナタ、ルミナス、そして不適な笑みを浮かべるジース、鋭い眼差しを向けるゾドンらが勢ぞろい。
本予告映像では、何者かに狙われた海底の国【カイエン国】で巻き起こる陰謀に立ち向かうため、リムル一行が海へと進んでいく様子が描かれている。襲い来る敵から国を守るため、眠れる水竜を目覚めさせればよいと言い放つ宰相のジースと、水竜の復活を宣言するゾドン。“水竜の力は闘うためではなく、国の皆を守るための力”だと信じるユラは、一族に伝わる祈りを届ける“竜の笛”を手に、リムル達と力を合わせ、やがて強大な敵と対峙する。そしてついに眠りから覚め、覚醒した水竜。果たして【カイエン国】はどうなってしまうのか、期待が高まる内容になっている。
また、主題歌はアーティストデビュー11年目を迎えた注目のアーティストTRUEの「ユートピア」に決定。転スラとTRUEのタッグは、アニメ1期第1クールED主題歌「Another colony」に始まり本作で６曲目となった。
『転生したらスライムだった件』は、通り魔に刺されて死亡し、気がつくとスライムの姿で異世界に転生していたサラリーマン・三上悟が、リムルというスライム人生を得て、「種族問わず楽しく暮らせる国作り」を目指す物語。獲得したスキルを駆使しながら、知恵と度胸で仲間を増やしていく姿が描かれている。
原作はWEB小説投稿サイト「小説家になろう」にて連載がスタートし、漫画化もされるなど、シリーズ累計発行部数は5600万部を突破。2018年10月にアニメ化され、21年1月〜3月と7月〜9月には第2期、24年4月〜9月にかけて第3期が放送。2022年には劇場アニメが公開され、アニメ第4期の制作も決まっている。今回の劇場版は原作・伏瀬による原案＆完全監修のストーリーで、海底にある国【カイエン国】を舞台にユラを救うため【カイエン国】へ向かうリムルたちを描いた完全新作となっている。
■堂本光一 (ゾドン役) コメント
今まで演じたことのないような“ゾドン”という役柄をやらせていただけたことを、うれしく感じています。アフレコもすごく楽しませていただきました。ファンの方も多い『転スラ』に参加することができて、大変光栄に思っています。ファンの方はもちろん、『転スラ』シリーズをご覧になったことがない方も楽しめる作品になっていますので、ぜひ多くの方にワクワクしながらご覧になっていただきたいなと思います。お楽しみに！
■ 大西沙織 (ユラ役) コメント
ユラ役の大西沙織です。『転スラ』という長く愛されている作品に、劇場版で参加させて頂けてとても嬉しいです！！バカンスに来たリムル一行とユラが出会い、どんな物語が始まるのか…。そもそもユラは何者なのか。是非劇場で確かめて下さい！
■ 遊佐浩二 (ジース役) コメント
今回初めてこの作品に参加させていただきます。ジースは宰相です。国王からの信頼も厚く、民からの支持もあります。立派につとめている人です。この劇場版でどのような事件に巻き込まれてしまうのか、ぜひ見届けていただければと思います。
■ＴＲＵＥ（主題歌）コメント
転スラと一緒に曲を作るのは今作で６曲目。今回は蒼い海が舞台となった世界観に寄り添い、青い恋のうたを書きました。「ユートピア」が物語とどう響きあうか、映画館で感じていただけたら嬉しいです。
