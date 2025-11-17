三重県桑名市の住宅街に、週に1日だけオープンする小さな塩パン専門店があります。プレハブ小屋で女性店主が焼くのは、あんバターや明太大葉など10種類以上の塩パン。素材と製法にこだわり、行列ができるほどの人気店となっています。

■週に一度だけ開くたった2坪の“塩パン専門店”

三重県桑名市の住宅街にある、青いプレハブが目印の塩パン専門店「ヒラノベーカリー」。

「塩バターあんパンが好き」



「ベーコンチーズ塩パン」

10種類以上の塩パンを販売するユニークな店です。約2坪の小さな店内では、店主の平野成実さん(31)が製造から販売まで1人でこなしています。しかも、営業は週に1回・金曜日だけです。

「金曜日だけですし、売り切れたら終わりって感じなので」

■素材と製法へのこだわり

こだわりのパン作りをのぞかせてもらいました。小麦粉などをボウルの中へ入れたところで取り出したのは、さとうきびから作られたミネラル豊富な砂糖「きび和糖」。



「グラニュー糖とか白いお砂糖より、柔らかい甘みになる」

配合した粉に加えるのは“生乳100％”の牛乳。一般的にパン作りでは水を使いますが、平野さんは牛乳にこだわっています。



「牛乳のコクとバターのコク、乳製品のコクを合わせることで統一感が出ると思って、生地は全部牛乳で仕込んでいます」



こねた生地は冷蔵庫へ。温度を10度～12度ほどに保ちながら、約12時間かけて発酵させるのも特徴です。

「低温長時間発酵させることで、固くならない生地に仕上がります。焼いた次の日でも柔らかくて食べやすい」

■深夜2時から仕込み…6時間かけて焼き上げ

金曜日の午前2時過ぎ、隣の自宅からプレハブへ。週に一度の開店に向けて準備が始まります。

寝かせた生地を平らにして、たっぷりあんことバターをのせた「あんバター塩パン」（250円）に、キャラメルチップを散りばめた「キャラメルバター塩パン」（280円）。

そして、しらすに大葉とバターをのせた「しらす大葉チーズ塩パン」（280円）、「明太大葉塩パン」（280円）など総菜系の塩パンも豊富です。



6時間以上かけて、手際よく焼き上げていきます。

正午にオープンすると、さっそく友人から評判を聞いたというお客さんが来店。



「金曜日だけやっているお店があるって（聞いて）」



「タイミングが良いと買えます。今日は早く来られたので良かった」



昼食用にパンを購入した近所の常連客に、生地の上にベーコンとバターをのせて焼き上げた「ベーコンチーズ塩パン」（250円）を味わってもらいました。



「少ししょっぱい感じでおいしいです」

塩パン以外の人気メニューは、「焼きカレーパン」（250円）です。豚のひき肉に玉ねぎとニンジンを加えて炒め、ケチャップとソースでコクと旨み、酸味を加え、最後にカレーのルーを入れて煮込みます。

生地で包み込み焼き上げれば、具がたっぷり詰まった絶品カレーパンの完成です。

■イベント出店もスタート…小さな店から広がる温もり

午後3時を過ぎると、学校帰りの子どもたちがやってきます。



「外はカリカリで中はフワフワで甘くておいしいです」



ワッフル型にクロワッサン生地を焼いた「クロッフル」（150円）は子どもたちに大人気。

「欲を言えば、平日にもう1回オープンしてほしい」



そんな声を受け、最近ではイベントにも出店。この日は愛知県春日井市の商業施設で販売していました。



「インスタで拝見しておいしそうと。冷凍できますとか言っていたので、いっぱい買っちゃおうかな」

塩パンの豊富なラインナップに、皆さん驚きの様子です。



「絶対食べすぎる。悩むのはメロン塩パン」



「子どもも好きで、珍しいのがいろいろあるから、食べてみようかな」



出店はイベントだけではありません。三重県鈴鹿市の養鶏場「クマザワタマゴ」でも販売しています。

「学校から帰ってきた子どもに食べさせようかな」



「桑名といえば塩パン専門店あるよねとか、桑名の名物になれるようなお店を作っていきたい」

週に一度・金曜日だけオープンする塩パン専門店。笑顔の輪が、小さなプレハブから今日も広がっています。



