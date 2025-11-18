「もう一泊」を拒否された体調不良の私。一歩も譲らない友人との話し合いは決裂寸前【ママリ】

私は体調不良なのに友は「帰る」の一択で…。話し合いはどこまでも平行線

この漫画は、著者･まえだ永吉(＠eikiccy)さんが描く、友情物語です。旅行先でトラブルが起きた際、どのような対応を取るかというのには結構性格が出るものなのかもしれませんね。旅先で体調不良になっても「何としてでも計画通り動く」人と、「滞在先に残って様子を見る人」。これだけでも性格の違いがわかるように思います。急なトラブルや計画変更を余儀なくされた時の行動の仕方は、お互いの価値観が異なるとぶつかりやすく、ストレスになりやすいもの。2人以上で旅行に行く場合は、そうしたケースも想定してメンバーを決めておくと良いこともあるのかもしれません。

主人公の杉浦さほには、新井ふうかという中学のころからの友人がいます。同じ趣味をもつことから社会人になって2人で遊ぶ頻度が増えたさほとふうかですが、性格は真逆です。ふうかは約束の時間10分前には待ち合わせ場所に到着したいタイプで一方のふうかは遅刻の常習犯。





毎回のように大幅な遅刻をしてくるふうかにさほはとうとうブチ切れ。さほに怒られて一時的に行動が改善したふうかでしたが、日が経つにつれてルーズさは再燃。そうしたふうかの行動にさほは愛想を尽かし、親友の結婚式に行くための「京都旅行」が終わったら、ふうかとは距離を置こうと決めていました。とはいえ、気心のしれた人との旅行は思った以上に楽しく、十分に京都を満喫できたさほ。しかし帰りの電車を待っていたら思わぬ事態に巻き込まれてしまい…？

©eikiccy

©eikiccy

©eikiccy

©eikiccy

©eikiccy

©eikiccy

©eikiccy

©eikiccy

©eikiccy

©eikiccy

©eikiccy

©eikiccy

©eikiccy

©eikiccy

©eikiccy

©eikiccy

©eikiccy

©eikiccy

生理によって体調が思わしくないさほ。寒風吹きすさぶ中で「運転再開の見込みはない」電車を待つのはつらいですね。一方、「今日中に何とかして地元に帰りたいふうか」はさほの体調不良を知りつつも、いつ再開するか分からない電車の列から離れようとしません。



さほは「もう一泊したい」とふうかに提案しますが、ふうかは「帰りたい」の一点張り。この場合、さほは個人的にホテルをとって1人だけ京都に残っても良いように思いますが、ふうかと一緒にいなければいけない理由があるのでしょうか。とはいえ、友人の体調不良を知りつつ「親友だから一緒に待ってくれるよね」と言い放つふうかもいい根性していますね…。



「親友だもん」というふうかですが、親友って何だろう…？と思わずにはいられない一言のように思えます。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）