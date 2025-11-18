ファン必見！アニメ『鬼滅の刃』×リロホテルズ＆リゾーツの最強コラボが好評開催中！炭治郎たちと過ごす特別な旅へ
全国に多彩な宿泊施設を展開する「リロホテルズ＆リゾーツ」で、現在、映画公開中のアニメ『鬼滅の刃』とのコラボキャンペーンが開催中だ。宿泊者限定の特別ルームや館内装飾、ここでしか聴けない録りおろしボイスなど、ファン心をくすぐる仕掛けが盛りだくさん。炭治郎や禰豆子たちがおでかけスタイルに身を包みお出迎えする、家族旅行や女子旅にもぴったりの心躍る宿泊体験となっている！
【写真】栃木県那須塩原市にある温泉旅館「ゆとりろ那須塩原」のコラボルーム
■世界観にどっぷり！ファン垂涎のコラボルーム
今回のコラボの目玉は、何と言ってもオリジナル装飾が施されたコラボレーションルーム！「鬼殺隊の隊士たちがほっとひと息つくためにリロホテルズ＆リゾーツにおでかけにやってきた」というコンセプトのもと、今回のために描き下ろされたキャラクターイラストを客室のいたるところで目にすることができる。
ベッドやソファには炭治郎や禰豆子たちがデザインされたクッション、壁にはタペストリーや装飾、デスクにはキャラパネルの展示もあり、まるで炭治郎たちと旅を共にしているような気分に。まさに『鬼滅の刃』の世界観に360度囲まれた至福の空間！ファンなら誰もが一度は泊まりたい夢のような客室にはため息がもれる。
■オリジナル装飾とボイス演出で“鬼滅の世界”に没入！
館内にはキャラクターパネルやタペストリー、提灯など、『鬼滅の刃』の世界観を再現した装飾が施されている。注目は、竈門炭治郎と我妻善逸の館内限定オリジナルボイス。炭治郎と善逸の会話には朝と日中の2バージョンがあり、まるで彼らと同じ旅館に滞在しているかのような臨場感を演出してくれる。また、宿泊者限定のノベルティグッズも用意され、思い出として持ち帰ることができるのもうれしいポイントだ。
■本キャンペーンだけの描き下ろしイラストグッズを見逃すな！
宿泊者限定で購入できるオリジナルグッズも登場中！今回のコラボのために描き下ろされた旅行スタイルの炭治郎、禰豆子、善逸、しのぶ、義勇がデザインされたアクリルスタンドや、ランダム缶バッジなどがラインナップ。
『鬼滅の刃』の世界にどっぷり浸れる“リロホテルズ＆リゾーツ×鬼滅の刃”コラボキャンペーンは、2025年12月19日(金)までの期間限定、全国11施設で開催している。コラボルームは数に限りがあるため、早めの予約がおすすめだ。
取材・文＝水島彩恵
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※禰豆子の「禰」は「ネ＋爾」が正しい表記となります。
