「食ってから言いな」と一喝！冷凍食品は体に悪い？まずい？“冷凍王子”監修の話題作【作者インタビュー】
「冷凍食品はおいしくない？」「食ってから言いな」と女の先輩から詰め寄られているのは、ワークライフバランス重視の“ザ・令和男子”である聖(ひじり)。聖は、まだ入社1年目なのにファッション誌から少女漫画編集部に異動となり、教育担当になってくれたのが美女で“シゴデキ”の編集者・宇津木だった。その宇都木との会話で「冷凍食品なんて体に悪いし、おいしくないでしょ」と発言したところ、宇都木の表情が一変！「いま、なんつった？」と凄まれたのだ。実は宇津木は、漫画と同じくらい冷凍食品に愛を注いでいた…!!
本作『れいしょくガール！』を描いたのは、漫画アプリ「マンガMee」(集英社)で『店長になんて惚れません！』『恋の始まりはロケバスから』を連載していた山本まと(@yamamo_tomato)さん。ブラック企業に勤めるお疲れリーマンがワンルームの一室で爬虫類たちと暮らす『となりの爬虫類くん(全2巻)』(クロフネコミックス)も描いている漫画家である。
山本まとさんに本作『れいしょくガール！』について詳しく話を聞いてみた。
――冷凍食品を題材にした本作、とても興味深く読みました。構想のきっかけについて教えてください。
きっかけは担当さんが「山本さんはご飯の描写が上手なのでそういう題材で何か考えたいですね！」とおっしゃってくださったことです。そこからご縁があって西川さんをご紹介いただき、冷凍食品の漫画を作ろうという話になりました。
――“西川さん”というのは、「冷凍王子」の異名を持つ西川剛史さんのことですね。監修で入っていただいたとのことですが、心に残っているアドバイスやエピソードはありますか？
とにかく西川さんの冷凍食品への熱い思いが心に残っています。私も聖と同じで「冷凍食品ってなんだか体に悪そう」と思っていたのですが、冷凍食品が完成する過程のお話を聞いていく中で、イメージがガラッと変わりました。作中に登場する冷凍食品はもちろん私も実際に全部食べたのですが、連載が終わった今でもよく食べています。夕食メニューの選択肢に冷凍食品が入るようになりました。
――本作の中で「細かいところだけどココを見てほしい」など、作者ならではのお気に入りポイントを教えてください。
聖が「冷凍食品なんて体に悪いしおいしくないでしょ」と言ったとき、先輩に詰められるシーンのヘビに睨まれたカエルのコマが気に入ってます。あと、先輩が使ってるブランケットが海老柄で、地味に海老好きをアピールしてるので注目してほしいです(笑)。
最近では、『万能薬師はざまぁを企てない〜辺境の地で新薬作りに励んでいるので、あなたたちを相手にする暇などありません！〜』のコミカライズを担当している山本まとさん。最新作品について話を聞くと「コミカライズは初めての経験で連載当初は緊張していましたが、原作の沙夜先生が本当にお優しい方でのびのびと作画させていただいてます」とのこと。ストーリーは、薬剤師だった杏奈が転生した先で薬剤師の知識とスキルを武器に医療改革していくという話だが、本筋はそのままに、漫画としてさらに楽しめるようにエピソードを少し加えたりしているという。「欲を言うなら原作と読み比べをしてもらいたい作品です。今秋に漫画の第1巻が発売されましたので、お手に取っていただけるとうれしいです」とのことなので、気になる人は原作とセットで読んでみてはいかがだろうか？
