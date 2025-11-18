マキアージュ新作「Bloom Collection」IROHAと未来メイク

マキアージュが、11月21日発売の限定メイクアップコレクション「Bloom Collection」で新しい自分との出会いを応援♡世界的ヒット曲「Magnetic」で注目のK-POPガールズグループ「ILLIT」のIROHAさんを起用し、楽曲カバーとオリジナルダンスで魅力を披露。リップやアイシャドウなど全7品のコレクションは、繊細なマーブルやアクセントラメで華やかに未来を彩ります♪

Bloom Collectionの魅力とテーマ

マキアージュ ドラマティックエッセンスルージュ 【数量限定】

マキアージュ グロスプランパー 【数量限定】

マキアージュ カスタマイズアイカラー アソート 【数量限定】

「Bloom Collection」は“Bloom your Future”をテーマに、未来に踏み出す自分を応援。肌なじみの良いシフォンピンクやぬくもりブラウンをベースに、アクセントカラーとラメで遊び心をプラス。

リップ、グロス、アイシャドウの全7品はガラス基板パールで透明感と輝きを演出し、ホリデーシーズンにもぴったりです。

パラドゥの限定サクラヴェールリップ♡鈴虫寺桜祈願の特別カラー登場

IROHAさん出演プロモーションムービー

プロモーションムービー「MAQuillAGE Records『Bloomin’! IROHA ver.』」は、11月17日より公式SNSで公開。

IROHAさんは、Tommy february6さんの楽曲「Bloomin’!」をリバイバルカバーし、オリジナルアレンジのダンスにも挑戦♡衣装や小物の演出も原曲MVをオマージュした見どころ満載です。

限定アイテムとキャンペーン情報

Bloom Collection現品とIROHAさんオフショットポストカードが当たるキャンペーンを実施。

フォロー＆対象投稿の引用リポストで応募可能で、A賞は現品7品セット＋ポストカード5名、B賞はポストカード100名。

リップやグロス、アイシャドウはそれぞれ税込3,520円～4,070円で数量限定発売中です。

マキアージュBloom Collectionで未来を彩ろう♡

マキアージュの限定コレクション「Bloom Collection」は、IROHAさんが魅せるリバイバル楽曲MVとリンクしています。

商品はリップPK320ピンクマーブル（税込3,520円）やグロスPK100（税込3,300円）、アイシャドウEX02（税込4,070円）など全7品でいつもとちょっと違う自分に出会える♡

公式SNSでは現品＆オフショットポストカードが当たるキャンペーンも実施中♪