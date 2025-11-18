桜島の南岳山頂火口で、18日午前7時17分に爆発的噴火が発生しました。

噴煙が火口から900mの高さまで上がり、南東に流れました。空振が観測されましたが、大きな噴石の飛散はありませんでした。

桜島の爆発はことし153回目です。

噴火警戒レベルは３の入山規制が継続中で、気象台は火口からおおむね２キロの範囲で大きな噴石と火砕流に警戒を呼びかけています。

桜島降灰予報（定時）

１８日６時から１８日２４時までに噴火が発生した場合には、以下の方向・距離に降灰及び小さな噴石の落下が予想されます。

時刻 火口からの方向 降灰の距離 小さな噴石の距離

▼１８日０６時から０９時まで 南東（垂水・鹿屋方向） １２０ｋｍ ９ｋｍ

▼１８日０９時から１２時まで 南東（垂水・鹿屋方向） １２０ｋｍ ９ｋｍ

▼１８日１２時から１５時まで 南東（垂水・鹿屋方向） １３０ｋｍ １０ｋm

▼１８日１５時から１８時まで 南東（垂水・鹿屋方向） １４０ｋｍ １０ｋm

▼１８日１８時から２１時まで 南東（垂水・鹿屋方向） １３０ｋｍ ７ｋｍ

▼１８日２１時から２４時まで 南東（垂水・鹿屋方向） １００ｋｍ ７ｋｍ

期間中に噴火が発生した場合には、以下の市町村に降灰が予想されます。

鹿児島県：鹿児島市、垂水市、鹿屋市、曽於市、志布志市、大崎町、東串良町、錦江町、肝付町、南大隅町

宮崎県 ：日南市、串間市

