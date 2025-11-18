

岡田准一

岡田准一、藤崎ゆみあ、清原果耶、東出昌大、染谷将太、早乙女太一、遠藤雄弥、岡崎体育、吉岡里帆、二宮和也、玉木宏、伊藤英明、藤井道人監督がこのほど、東京・浅草寺で行われたNetflixシリーズ「イクサガミ」戦神祭に出席した。

本作で岡田は、主演・プロデューサー・アクションプランナーの３役を担った。演じたのは、かつて「人斬り刻舟」と恐れられた剣の達人であり、病に苦しむ家族のために「蠱毒」参加を決意した主人公・嵯峨愁二郎。

一方、「乱斬り無骨」の異名を持ち、愁二郎と因縁を持つ貫地谷無骨役を演じた伊藤は、本気で岡田ともぶつかったと明かした。

なかでも天龍寺のシーンは、前が見えなくなるほど壮大な雨降らしでの撮影も行っていて「岡田さんに怪我をさせてしまったことがあったんですけど、岡田さんは何事もなかったように“次やりましょう！”と言ってくださって…。鉄人的な姿に惚れました」と明かした。

この怪我は、岡田と監督が話し合った上で「そのまま活かそう」と本編の中に活かされているそうで、驚きの秘話に場内からも声が上がっていた。