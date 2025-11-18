東京市場 ピボット分析（クロス円）
東京市場 ピボット分析（クロス円）
ピボット分析
ユーロ円
終値179.98 高値180.02 安値179.26
181.01 ハイブレイク
180.51 抵抗2
180.25 抵抗1
179.75 ピボット
179.49 支持1
178.99 支持2
178.73 ローブレイク
ポンド円
終値204.23 高値204.53 安値203.14
206.18 ハイブレイク
205.36 抵抗2
204.79 抵抗1
203.97 ピボット
203.40 支持1
202.58 支持2
202.01 ローブレイク
スイス円
終値194.98 高値195.17 安値194.41
196.06 ハイブレイク
195.61 抵抗2
195.30 抵抗1
194.85 ピボット
194.54 支持1
194.09 支持2
193.78 ローブレイク
豪ドル円
終値100.82 高値101.15 安値100.61
101.65 ハイブレイク
101.40 抵抗2
101.11 抵抗1
100.86 ピボット
100.57 支持1
100.32 支持2
100.03 ローブレイク
NZドル円
終値87.82 高値88.08 安値87.52
88.65 ハイブレイク
88.37 抵抗2
88.09 抵抗1
87.81 ピボット
87.53 支持1
87.25 支持2
86.97 ローブレイク
カナダドル円
終値110.46 高値110.73 安値110.09
111.40 ハイブレイク
111.07 抵抗2
110.76 抵抗1
110.43 ピボット
110.12 支持1
109.79 支持2
109.48 ローブレイク
ピボット分析
ユーロ円
終値179.98 高値180.02 安値179.26
181.01 ハイブレイク
180.51 抵抗2
180.25 抵抗1
179.75 ピボット
179.49 支持1
178.99 支持2
178.73 ローブレイク
ポンド円
終値204.23 高値204.53 安値203.14
206.18 ハイブレイク
205.36 抵抗2
204.79 抵抗1
203.97 ピボット
203.40 支持1
202.58 支持2
202.01 ローブレイク
スイス円
終値194.98 高値195.17 安値194.41
196.06 ハイブレイク
195.61 抵抗2
195.30 抵抗1
194.85 ピボット
194.54 支持1
194.09 支持2
193.78 ローブレイク
豪ドル円
終値100.82 高値101.15 安値100.61
101.65 ハイブレイク
101.40 抵抗2
101.11 抵抗1
100.86 ピボット
100.57 支持1
100.32 支持2
100.03 ローブレイク
NZドル円
終値87.82 高値88.08 安値87.52
88.65 ハイブレイク
88.37 抵抗2
88.09 抵抗1
87.81 ピボット
87.53 支持1
87.25 支持2
86.97 ローブレイク
カナダドル円
終値110.46 高値110.73 安値110.09
111.40 ハイブレイク
111.07 抵抗2
110.76 抵抗1
110.43 ピボット
110.12 支持1
109.79 支持2
109.48 ローブレイク