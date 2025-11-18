東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.6494 高値0.6538 安値0.6482
0.6583 ハイブレイク
0.6561 抵抗2
0.6527 抵抗1
0.6505 ピボット
0.6471 支持1
0.6449 支持2
0.6415 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5658 高値0.5689 安値0.5649
0.5722 ハイブレイク
0.5705 抵抗2
0.5682 抵抗1
0.5665 ピボット
0.5642 支持1
0.5625 支持2
0.5602 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.4055 高値1.4058 安値1.4016
1.4112 ハイブレイク
1.4085 抵抗2
1.4070 抵抗1
1.4043 ピボット
1.4028 支持1
1.4001 支持2
1.3986 ローブレイク
