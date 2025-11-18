東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.6494　高値0.6538　安値0.6482

0.6583　ハイブレイク
0.6561　抵抗2
0.6527　抵抗1
0.6505　ピボット
0.6471　支持1
0.6449　支持2
0.6415　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5658　高値0.5689　安値0.5649

0.5722　ハイブレイク
0.5705　抵抗2
0.5682　抵抗1
0.5665　ピボット
0.5642　支持1
0.5625　支持2
0.5602　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.4055　高値1.4058　安値1.4016

1.4112　ハイブレイク
1.4085　抵抗2
1.4070　抵抗1
1.4043　ピボット
1.4028　支持1
1.4001　支持2
1.3986　ローブレイク