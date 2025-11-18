『ロンドンハーツ』芸人リアルパワーランキング2025を発表！前回1位だった芸人は弱気に

11月18日（火）の『ロンドンハーツ』では、「テレビ番組を徹底調査！芸人リアルパワーランキング2025」が放送される。

今回は、芸人としてのタレントパワーがどのくらいあるのか、番組独自のリサーチ方法で徹底調査。

2025年1月〜9月までに放送された民放の主なバラエティ番組118番組を対象に「出演数」「テレビ欄掲載回数」など5項目に分けて調査。番組内での活躍度を問われる禁断の企画を今年も開催する。

参加メンバーはとにかく明るい安村、尾形貴弘（パンサー）、井口浩之（ウエストランド）、エース（バッテリィズ）などのベテランから若手まで、現在テレビで大活躍している14名のお笑い実力者たち。

「名前にひきがあるか」「発言力がありテロップになっている」「コメント力があり、期待感が煽れる芸人」など…。

「出演数」だけでなく、「SNSのハッシュタグ」「番組PRの起用回数」などを調査、その活躍度を数値化し独自のランキングを作成していく。

上位で呼ばれた芸人はあまりの嬉しさに大歓喜することに。

前回1位だったみなみかわは「CMまたげてたか自信ない…」と弱気に。

いざ1位が発表されると、周りの芸人も納得の拍手喝采で大盛り上がり。その後上位から順位を発表していくと、意外な結果に有吉弘行、山崎弘也（アンタッチャブル）も称賛する。

と思いきや…あの人とズブズブな関係が発覚でスタジオは大波乱。さらに1位の芸人がCMまたぎ術を伝授する。

総合的に評価されているのは一体誰なのか？