・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝５９．９１ドル（－０．１８ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝４０７４．５ドル（－１９．７ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝５０６２．５セント（＋３．５セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５４４．２５セント（＋１７．００セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４３４．７５セント（＋４．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１１５７．２５セント（＋３２．７５セント）
・ＣＲＢ指数
　３０１．６４（－０．７１）

