１７日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝５９．９１ドル（－０．１８ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４０７４．５ドル（－１９．７ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝５０６２．５セント（＋３．５セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５４４．２５セント（＋１７．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４３４．７５セント（＋４．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１５７．２５セント（＋３２．７５セント）
・ＣＲＢ指数
３０１．６４（－０．７１）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝５９．９１ドル（－０．１８ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４０７４．５ドル（－１９．７ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝５０６２．５セント（＋３．５セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５４４．２５セント（＋１７．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４３４．７５セント（＋４．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１５７．２５セント（＋３２．７５セント）
・ＣＲＢ指数
３０１．６４（－０．７１）
出所：MINKABU PRESS