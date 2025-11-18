形が秀逸でノンストレス！1本で2役こなす100均の賢いスプーン

セリアで購入してしばらく使っていた、計量も調理も食事にも使えるお玉。それを上回る使い心地の良さを兼ね備えたアイテムに出会ってしまいました…！今回ご紹介するのは、セリアで見つけた『調理に使える計量スプーン』。調味料を計量したら、そのまま調理にも使えるスプーンです。形状も秀逸で、こちらに軍配です！

商品情報

商品名：調理に使える計量スプーン

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：幅4.2×全長22.3cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4968583255179

セリアの『調理に使える計量スプーン』に変えたら快適度が一気にアップ！

こちらは以前セリアで購入し、しばらく使用していた『食事にも使えるメジャーお玉』です。

お玉の内側に小さじ5mLと大さじ15mLの目盛りが付いていて、計量スプーンをわざわざ出さずにこれ1つで調理が完結するので重宝していました。

ただ、使っていくうちに、お玉を置いて計量できないことと、柄が短いことが気になってきました。

今回、その2つの弱点を解決できるアイテムを、セリアで見つけました！『調理に使える計量スプーン』という商品です。

価格は110円（税込）。筆者が購入した店舗では、キッチングッズ売場に陳列されていました。

『食事にも使えるメジャーお玉』は、お玉に計量機能がおまけで付いているようなアイテムでした。

しかし、こちらの『調理に使える計量スプーン』は計量機能がメインで、そのまま調理にも使えるというアイテムになっています。

両端が計量スプーンになっていて、小さじ1と小さじ1／2、大さじと大さじ1／2をそれぞれ計量することができます。

計量効率の良さを考慮して作られており、スプーンを置いて計量できる仕様です。

ただし、正確な計量を目的とするものではないとパッケージに記載されています。目安量として活用する形になりますが、それでも十分便利です。

また、スプーン部分が直線構造になっているため、調味料入れから砂糖や塩などをすくい取りやすいのも嬉しいポイントです！

計量したらそのまま調理にも使えて便利すぎる！

調味料を計量するだけでなく、フライパンで炒めたり、深型の鍋で混ぜたりといったこともできます！

ナイロン製なのでフライパンを傷つけにくく、やさしい使い心地なのも気に入りました。

耐熱温度は190度ですが、食洗機と食器乾燥機の使用がNGなのが惜しいポイントではあります…！

柄に穴が開いているため、フックに掛けて保管できます。

ちなみに『食事にも使えるメジャーお玉』は、レンゲのように食事には使うことも可能ですが、もともとさじ面が深めにできていて、決して口当たりが良いとは言えませんでした。

今回購入した『調理に使える計量スプーン』は食事に使用できないものの、個人的にはこちらに軍配！使いやすさが段違いで良かったです。

今回は、セリアで見つけた『調理に使える計量スプーン』をご紹介しました。

金属製の計量スプーンを調理に使うと、フライパンなどに傷がついてしまうので使用を避けていましたが、こちらのアイテムなら安心して使えます。おかげで時短が叶い、洗い物も少し減りました！

気になった方は、セリアでぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。