上出遼平がニューヨークにセレクトショップをオープン　アウトドアギアとアーバンギア、カフェを展開

映像ディレクターの上出遼平が、ニューヨーク・ブルックリン地区にアウトドアギアとアーバンギアを展開するセレクトショップ「コントラスト（CONTRASTO）」を来年2月にオープンする。

ニューヨークを拠点とするストリートブランド「ナッシンスペシャル（nothin' special）」を主宰するRYOとコーヒーショップ「PPL」のオーナーTOMOと共に立ち上げる同店は、ウィリアムズバーグとグリーンポイントの交差点に位置。マッカレンパークやバイタルクライミングジム、ワイスホテル、バスハウスなど多様な施設やコミュニティが集まり、近年はウィリアムズバーグに続くカルチャーハブとして注目を集めるエリアで、カヤックを楽しめるイーストリバー沿いの新しい市立公園のオープンなど大きな開発も進んでいる。

同店のコンセプトは「NATURE + CULTURE」。自然とともに生きる中で都会で暮らす人々が感じ取る独自のカルチャーの交わりを探究し、自然とカルチャーのコントラストによって新しいコミュニティが生まれる場作りを目指す。店頭では、ウルトラライトのハイキングギアをはじめ、キャンプ用のファニチャーやテント、バックパック、食品など幅広いアイテムを販売。「モンベル（mont-bell）」といった大手ブランドから、上出自身も愛用している「バーゴ（VARGO）」、「エヴァニュー（EVERNEW）」、「マンネンロウ（迷迭香）」、「ミヤゲン（MIYAGEN）など約45ブランドの、ニューヨークではなかなか手に入らないユニークなアイテムをラインナップするという。店舗にはTOMOが経営するコーヒーショップ「PPL」を併設。店内で焙煎したコーヒーやコーヒー豆、オーガニック素材のペストリーのほか、静岡県産の日本茶や抹茶も提供する。

今後は同店をハブに、都市カルチャーとアウトドアコミュニティの結びつきを強め、独自のコミュニティを世界規模で拡大していくことを目指すとし、店舗運営以外には、周囲のランニンググループや各種ジム、サウナ、スポーツクラブとのパートナーシップを通じてコミュニティを構築していく。店内でのローカルアーティストの展示、ポップアップをはじめ、ニューヨーク市内でのアクティビティイベントや近隣のアクティビティ施設とのコラボイベントを企画しており、将来的にはガンクスやニューハンプシャーでの本格的なクラインミングイベントなどの展開も検討しているという。

